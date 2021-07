Joselu, cada vez más cerca

El Sevilla comienza a moverse en el mercado. Mientras la venta de Koundé se calienta y enfría a partes iguales, Monchi sigue planificando el equipo para la temporada 21-22. Ante la más que probable salida de De Jong hacia tierras holandesas o turcas y Munir que se encuentra con un pie fuera del Pizjuán, Lopetegui ya busca un delantero que sea el recambio de En-Nesyri, que oposita a delantero titular tras su buena campaña con 18 tantos en la pasada Liga. Es aquí donde aparece Joselu, un delantero curtido en la cantera del Real Madrid que ha demostrado su olfato goleador allá por donde ha pasado, desde Alemania a Mendizorroza. De hecho, uno de los grandes argumentos ofensivos del Alavés ha sido su dupla atacante, con Lucas Pérez y Joselu, que han conseguido mantener en la categoría al equipo vitoriano.

Tanto el jugador como el club están interesados en que Joselu vista la elástica nervionense la próxima temporada. El que no está de acuerdo con la operación es el Deportivo Alavés. Aún así, el delantero y su agente ya han movido ficha. De hecho, ha sido este último el que ha admitido públicamente el deseo del jugador por recalar en un equipo como el Sevilla, reconociendo que: "Joselu tiene claro que quiere salir del Deportivo Alavés este verano, pero sabemos que no va a ser fácil". En cuanto al jugador, este ha tensado aún más la cuerda no presentándose en el primer amistoso del conjunto vasco. Parece que más pronto que tarde Nervión contará con un nuevo delantero.

DJENÉ, OTRO NOMBRE EN LA LISTA

Ante la posible salida de Koundé, el Sevilla ya se está moviendo para cubrir su baja. Uno de los primeros futbolistas que han aparecido ha sido Djené, el cual ha sido su propio entrenador, Míchel, el que ha opinado de su salida al Sevilla: "Es normal que equipos como el Sevilla FC quieran a Djené. Pero el Sevilla sabe que enfrente se va a encontrar a Ángel Torres. Si vienen con la cláusulsa y el jugador quiere, se marchará, pero nosotros tenemos preparada ya una respuesta y eso es una ventaja". Su cláusula es de 35 millones, cifra prohibitiva para las arcas sevillistas. Por ahora.