Jordán: “Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa”

Jordán es la voz del vestuario. Por su honestidad en los análisis, podría ser nombrado portavoz oficial del equipo. Nunca evita el análisis sincero de las cosas y ha dado un ejemplo de ello en la entrevista concedida a Cope Más Sevilla. Para empezar, entraba de lleno en lo que se le recrimina al equipo esta temporada: “El primer año ganábamos más fuera de casa que en casa. A veces las dinámicas se dan porque se dan. Es cierto que nos está costando fuera de nuestro estadio, pero el planteamiento que proponemos es siempre ser reconocibles.Las sensaciones fuera de casa no están siendo lo positivas que nosotros querríamos. Lo sabemos y tenemos que dar un paso adelante”.

Jordán no elude el análisis crítico, pero entiende que es justo valorar en su medida el daño que han hecho la acumulación de ausencias partido tras partido: “El análisis debe ser más profundo, hacerlo rápido es difícil. No me gusta poner excusas. Somos los que somos y estamos capacitados para sacar los partidos adelante. Está siendo una temporada compleja, con muchas ausencias importantes, el Covid también nos ha marcado en días importantes… Son pequeñas cosas que suman o restan. Muchas jornadas hemos tenido 8-9 bajas. Las bajas y las lesiones nos han impedido dar nuestra mejor versión”. Eso sí, anuncia guerra en el tramo final: “Las cuentas se hacen en mayo. Estamos en una posición en la Liga privilegiada. Fuera nos está costando más, llevamos cinco empates, pero el equipo no se rinde a pesar de todo y va segundo. Sabemos nuestro objetivo real, que es entrar en Champions. Nuestro campamento es ese temporada tras temporada. Aunque me gusta que la gente se ilusione y que nuestra afición sea exigente. Nos levantaremos y haremos un buen final de Liga, creo en este equipo”.

??? Joan Jordán en nuestro programa:



??"Fuera de casa hay que dar un paso adelante".



??"Las bajas y lesiones nos han impedido dar nuestra mejor versión".



??? Estuvieron @jmolivacope, @andresocanacope y Víctor Fernández.



Entrevista completa:https://t.co/tcN6Ib18m6pic.twitter.com/ByadQBCvKG — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) March 24, 2022