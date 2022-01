Jordán: “Mi familia ha recibido amenazas”

Joan Jordán ha salido al paso de todas las acusaciones y las mofas que ha recibido después de ser agredido en el Villamarín. En el acto en el que el club oficializó su ampliación de contrato hasta 2027, el centrocampista lanzó su opinión sobre lo ocurrido. Fue corta, pero lúcida, sincera, reflexiva y demoledora: "Como bien sabéis hasta ahora he estado callado, no tocaba, pero voy a decir sólo una cosa para zanjar el tema. Quiero dejar claro que el agredido fui yo, y que lo demás está de más. Es una pena que pasen estas cosas en los estadios. He visto a muchos niños afectados. A nivel personal lo he pasado muy mal junto a mi familia, incluso mi familia ha recibido amenazas; la línea es muy fina y no se debería traspasar. A partir de esto, yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que tiene”.

Un sevillista más

Monchi señaló a Jordán como un sevillista más: “Que Joan sea considerado uno de los nuestros es más importante que cualquier título”. El jugador agradecía el trato y la confianza recibida: “Es de los días más especiales de mi carrera. Dije que en cinco minutos se cerraría todo y mis agentes sabían que mi sueño era seguir aquí. Los valores del club los siento como míos. La confianza que me han dado me da mucha responsabilidad, por eso prometo mejorar, dar lo mejor de mí”.

"Para mí que se me haga sentir uno más de la casa es lo más grande. Es fundamental, más que los títulos. Estoy donde me quieren y donde yo quiero. El cariño que recibo es increíble, creo que nuestra afición es especial y que transmite una barbaridad. El otro día nos llevó en volandas hasta el empate. Yo sabía que venía a un sitio especial, pero cuando estás aquí empiezas a sentir por un lado ser un grande de Europa”, contaba el centrocampista.