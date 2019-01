Joaquín: "Estamos en el camino de poder hacer historia"

Siempre es más que interesante poder escuchar a Joaquín Sánchez. El santo y seña de este Betis tiene más que claro de que esta puede ser una temporada histórica para los verdiblancos. En una entrevista hecha a Uefa.com, el del Puerto asegfura que "yo viví un Betis importante en mi primera etapa, jugamos Champions League y ganamos un título. ¿Estamos en el mismo camino? Seguro. ¿Vamos a llegar ahí? Sin duda. ¿Vamos a seguir creciendo? Seguro, lo tengo clarísimo. Y en eso estamos, porque creo que es donde tenemos que estar. Estamos en camino de poder hacer historia. Este Betis no tiene techo".

A pesar de su veteranía, Joaquín tiene claro que está en un gran momento y agradece a Setién su confianza en él: "Lo digo y lo diré: Quique Setién ha alargado mi vida profesional, aunque igual algo de mérito tengo yo también (risas). A todo futbolista lo que nos gusta es tener el balón, disfrutar del balón, no correr detrás del balón, el fútbol de toque… Y creo que al Betis en estos últimos años esa filosofía nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Es un fútbol que te requiere tener mucha personalidad, mucha tranquilidad… Y esa pausa a 200 pulsaciones no es fácil. Pero es una filosofía que a mí me encanta y que nos está viniendo de maravilla".

Ya solo queda que las palabras ilusionantes del gaditano se conviertan en realidad.