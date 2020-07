Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla-Eibar

Media Champions pasa esta noche por el Sánchez Pizjuán. Tras el empate del Getafe y la derrota del Villarreal ante el Barcelona (1-4), el Sevilla podría dar esta noche un golpe mortal a sus adversarios en la lucha por la Liga de Campeones. Si gana al Eibar, se pondría a seis puntos. Lopetegui cuenta con toda la plantilla excepto con el sancionado Kounde y parece que, después de casi una semana de descanso, olvidará las rotaciones y sacará el mejor once. Sergi Gómez sustituirá al central francés. El posible once: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Escudero; Fernando, Banega, Jordan; Ocampos, De Jong y Munir. "Lo único que nos puede ayudar es el siguiente partido, que se llama Eibar, equipo que viene buscando el objetivo, equipo complejo, con un entrenador experimentado. Nos van a poner en serias dificultades y nos va a obligar a hacer un gran partido. Tienen un buen equipo, estén o no Orellana y Escalante. Esté quien esté, el objetivo es superar a un buen rival. Sin ellos ya han demostrado ser un equipo muy competitivo", señaló Lopetegui en la previa del encuentro.

El Eibar aún no está salvado y Mendilíbar asegura que cada punto será un triunfo para lograr la permanencia: "Hay un rival (el Mallorca) que ya ha jugado esta jornada y está a seis puntos. Sacar un punto más es importante en la situación en la que estamos y tenemos que estar pensando en Sevilla. Luego no tenemos ni tres días hasta el siguiente partido, no llega a 72 horas. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, rotar bastante gente y habrá cinco o seis cambios en la alineación respecto al partido contra Osasuna".

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL SEVILLA-EBAR

- Hora y día: El Sevilla-Eibar se disputará este lunes 6 de julio a las 22.00 horas en el Sánchez Pizjuán.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a niv