Guido Rodríguez sin billete y sin destino

Ayer, 1 de julio, comenzaba el mercado de fichajes estival para la próxima temporada 2024/2025. El Real Betis Balompié hacía oficial la salida de Juan Miranda, algo esperado dado que había estado en Italia firmando con el Bolonia, y la de Guido Rodríguez, el centrocampista argentino, que finalizaba su contrato el 30 de junio y no se conocía nada acerda de su futuro.

Tras la oficialidad de que Guido no continuará en el club verdiblanco, el argentino compartió en redes sociales un video de despedida para la afición y compañeros: "Sé que no es lo ideal, soy el primero que lo ha pasado mal, pero no quería dejar de mandar este vídeo de agradecimiento a compañeros, aficción y staff. Creo que crecimos juntos, vivimos unos años increíbles. No sé que pasará conmigo en el futuro, les deseo lo mejor. Mucho Betis siempre."

Lo cierto es que el centrocampista tiene billete de salida, pero no de destino. El tiempo se le echa encima teniendo en cuenta de que La Liga comienza el proximo 18 de agosto. Sin embargo, el mercado de fichajes aún puede concederle oportunidades e incluso fuera del fútbol español. Mientras tanto, sigue en su cita con la Copa de América, donde Scaloni le está dando minutos en el campo.

