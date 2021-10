Granada-Sevilla (1-0): Esperpento del Sevilla en Los Cármenes

Llegaba el Sevilla a Granada tras un mal partido en Alemania, pero con un empate esperanzador para mejorar en Liga. Sin embargo, ni hubo mejoría, ni hubo reacción ni ha habido nada de nada. Pésimo Sevilla, horrible y rozando el esperpento. Uno de los peores partidos de la era del técnico vasco. Mal arranque de partido, sin chispa, casi sin competir, muy por debajo de un equipo como el Granada. Los locales tuvieron más hambre. Tampoco estuvieron acertados los jugadores. Diego Carlos regala el balón del tanto de Rochina, Bono se tragó el disparo del jugador del Granada. Cuando no están bien los que siempre están, malas noticias. Pero a eso hay que añadir el juego anodino, plano, previsible. ¿Por qué ha jugado Rakitic toda la primera parte y gran parte de la segunda mitad? El nivel del croata deja muchísimo que desear. Otro jugador que arrancó con garbo pero que se está desinflando es Rafa Mir. No ha olido la pelota en Granada. Ha dado muy malas sensaciones. Suso, sin ideas. El Sevilla no arranca esta temporada. La primera derrota ha llegado en Granada, pero pudo llegar mucho antes. Se ha salvado por los pelos en varios encuentros de esta campaña. Primera derrota del conjunto de Lopetegui, que no tuvo un buen manejo del partido, que no planteó bien el encuentro.

FICHA DEL PARTIDO:

1. Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz (Germán, m.76), Luis Abram, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro (Antonio Puertas, m.46); Alberto Soro (Escudero, m.64), Rochina y Luis Suárez.

0. Sevilla: Bono; Montiel (Navas, m.46), Kounde, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán (Munir, m.46), Rakitic (Ocampos, m.70); Suso (Papu, m.46), Lamela (Óscar Rodríguez, m.64) y Rafa Mir.

Gol: 1-0, m.25: Rochina.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). Expulsó por doble amarilla al visitante Diego Carlos (m.73 y m.90). Mostró cartulina amarilla a los locales Gonalons (m.28), Quini (m.75) y Luis Suárez (m.90), y a los visitante Acuña (m.75) y Ocampos (m.93).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.334 espectadores, casi 500 de ellos seguidores del Sevilla.