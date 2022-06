Francisco ya es leyenda

Francisco López Alfaro siempre será parte de la historia del Sevilla. Y mucho más después de recibir, en un acto revestido con glamour, el XIII Dorsal de Leyenda de la entidad sevillista. El club reunió a muchos de sus ex compañeros como Rafa Paz, Fernando Peralta, Nando, Prieto, Pintinho, Diego… Al acto acudieron también personajes históricos como Manolo Cardo o el que fuera técnico del Sevilla y compañero en la selección Míchel. Por su puesto, no faltaron representantes del Betis como Biosca, Antolín Ortega o García Soriano. El acontecimiento fue presentado por José Antonio Sánchez Araújo, quien cedió parte de esa puesta en escena al periodista de la Cadena Cope Tomás Guash, quien se encargó de recordar el paso de Francisco por el Espanyol.

Todos tuvieron palabras de elogio para el homenajeado. Míchel, con su oratoria especial, levantó la emoción del protagonista: “Era el indiscutible número 10, aunque en el Sevilla llevaras el '6'. Francisco es un triunfador como persona, además de un gran jugador. El Sevilla pone en su sitio al fútbol, a las leyendas. Eres un fenómeno”.





Castro: “Francisco ha dejado huella”

Estamos todos aquí arropando a uno de los futbolistas más emblemáticos que ha vestido nuestra camiseta. Más de 30 años después de su marcha, el aroma de su fútbol de terciopelo y altos kilates sigue impregnandoel imaginario colectivo del sevillismo. ¡Cuántas veces hemos escuchado aquello de… Ese chico tiene cosas de Francisco! porque Francisco dejó huella. Más que eso, Francisco rompió el molde y ofreció a los sevillistas una versión de centrocampista que nunca habíamos visto. Francisco tenía la habilidad de hacer fácil lo imposible. Porque Francisco era y es uno de esos pocos elegidos encurtidos en talento. Talento en mayúsculas. Cuando tenía la pelota abrochada a su diestra todo podía ocurrir… y esa sensación significó mucho para varias generaciones de sevillistas frustradas por los resultados de un equipo que no terminaba de consolidarse en la élite. Francisco fue el orgullo de nuestra afición en la década de los ochenta, no sólo por lo que hacía en nuestro club, sino por el importante papel que desempeñó con la selección en la Eurocopa del 84 y en el Mundial del 86”.

Francisco: “Es un orgullo poder estar aquí”

"Quisiera expresar el profundo orgullo que siento al estar aquí con todos vosotros. Quiero felicitar y hacer participe a todos los que me ayudaron a conseguirlo.En primer lugar a mis padres, sin ellos no hubiera sido posible. A mi familia y amigos, por entender siempre que la profesión de futbolista es muy bonita, pero también muy sacrificada. Al entrenador y a los compañeros del equipo de barrio donde empecé a jugar al fútbol y donde conocí a uno de mis mejores amigos. Moisés Rodríguez. Agradezco profundamente a la persona que un día pensó que yo tenía cualidades para jugar en la cantera del Sevilla, jamás olvidaré ese verano de 1976, estaré eternamente agradecido, Pepe Alfaro. También recuerdo a Herrera y Carli, canteranos que se quedaron en el camino por accidentes en carretera. Gracias a Baby, Antonio Valero y a todos mis compañeros que me ayudaron mucho en los escalafones inferiores, que creyeron en mis cualidades más que el que les habla. Para mí, más que un entrenador has sido un padre. Creíste en mí como nadie lo hizo. Muchas gracias, Manolo Cardo. También agradezco a esa persona que con 19 años me citó para la selección española, estando varios años en aquel grupo de varios jugadores y con una Eurocopa y Mundial. Gracias, Miguel Muñoz".