La FIFA impide a Munir jugar con Marruecos

Munir ha encontrado en el Sevilla una oportunidad para relanzar su carrera. Su camino quedó paralizado en el Barcelona, pero la llegada a Nervión lo ha vuelto a colocar en el escaparate. Después de un inicio irregular, Lopetegui empezó a contar con él después del confinamiento. El rendimiento del delantero fue creciendo hasta convertirse en una pieza clave en el tramo final. El jugador quiere seguir creciendo y entiende que su vuelta a la selección de Marruecos puede ser una oportunidad para ganar más crédito. Sin embargo, la FIFA aún no se lo permite. La situación está bloqueada, de momento, ya que la reglamentación indica que para que el cambio de selección sea viable no puede haber representado a la primera con 21 o más años. Munir jugó con la selección española en septiembre, octubre y noviembre de 2016 con los 21 ya cumplidos. Sus agentes trabajan para arreglar este trámite.

Munir ha regresado a Sevilla, debido a este problema, para incorporarse el lunes a los entrenamientos junto a Lopetegui. Teniendo en cuenta que Luis Enrique no parece contar con él, sus esfuerzos están centrados en regresar a Marruecas. El sevillista pretende tener también un papel en el plano de las selecciones y entiende que esta es la mejor solución.

������ أولى كلمات منير الحدادي بعد التحاقه بالمنتخب المغربي حصريا في بي إن سبورتس @Munirhaddadi



PRIMERAS PALABRAS DE MUNIR DESPUÉS DE INCORPORARSE A LA SELECCIÓN DE MARRUECOS, EN EXCLUSIVA EN BEIN SPORTS pic.twitter.com/zeryEqoyv6 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) October 8, 2020

LEO, ¿VA VOS?

El Sevilla está pendiente del estado de Marcos Acuña que se lesionó en el minuto 70 en el Argentina-Ecuador (1-0). Aún se desconoce el alcance exacto de la lesión. El Sevilla espera conocer el estado del lateral, cuya participación será fundamental en el tramo del apretado calendario que se iniciará después de los compromisos de las selecciones. Por otro lado, Ocampos fue clave en la victoria de Argentina. Una jugada suya acabó en penalti que le dio la victoria final. El extremo se atrevió a pedirle el lanzamiento a Messi: "Leo, ¿vas vos?". Lógicamente, se quedó con las ganas.