Fernando: "Ganar la Liga es muy difícil, pero no es imposible"

FC SEVILLA - Manchester United, ManU , Football UEFA EUROPA League Köln, Koeln, Cologne, Germany, 16th August 2020. Schiedsrichter Felix Brych gibt Elfmeter trotz protest von Fernando Reges Sevilla in the semifinal UEFA Europa League match final tournament FC SEVILLA - MANCHESTER UNITED in Season 2019/2020, ManU Photographer: Moritz Mueller / Pool via Norbert Schmidt - UEFA REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO - National and international News-Agencies OUT Editorial Use ONLY Cologne Rhein-Energie-Stadion NRW Germany *** FC SEVILLA MANCHESTER UNITED , Football UEFA EUROPA League Cologne, Cologne, Cologne, Germany, 16th August 2020 Referee Felix Brych gives penalty kicks despite protest by Fernando Reges Sevilla in the semifinal UEFA Europa League match final tournament FC SEVILLA MANCHESTER UNITED in Season 2019 2020, ManU Photographer Moritz Mueller Pool via Norbert Schmidt UEFA REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCESMoritz Mueller