Fekir, el favorito de Neymar JR

El Betis quiere a una estrella para suplir la más que posible marcha de Lo Celso y ese jugador es Fekir. El interés de los verdiblancos en el atacante, con el que ya ha habido conversaciones serias, es total y desde el club de La Palmera se considera que sería el recambio ideal para el argentino en el caso de que el Totenham llegue a las cifras requeridas por su traspaso. El campeón del mundo, al que solo le queda un año más de contrato con el Olympique de Lyon, ya tiene un ofrecimiento encima de la mesa de más de 3 millones de euros netos por cada una de las cinco temporadas que firmaría en Sevilla y además se guardaría un porcentaje de una futura venta para su bolsillo. En cuanto a las negociaciones entre los clubes, los franceses tienen la intención de ingresar unos 25 millones de euros por la venta de Fekir, aunque el Betis quiere rebajar esa cifra. En otro orden de cosas, en esta complicada operación se podría incluir el fichaje del hermano del atacante, Yassin Fekir, que juega en el filial del Lyon en la posición de extremo y que quiere salir también a la liga española.

Como anécdota, cabe reseñar que hay varios equipos más interesados en este extarordinario pelotero que cuenta ni más ni menos con el aval de Neymar Jr. El jugaddor brasileño del PSG ofrecía una entrevista a los compañeros de Oh My Goal en la que se le preguntaba cuál es su jugador favorito de Francia. Ojo con la respuesta... "Realmente, me gusta Nabil Fekir, el del Lyon. Es el que más me gusta como juega", dijo Neymar Jr.