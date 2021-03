Elche-Sevilla (2-1): Debacle en el Martínez Valero

Tras la dolorosa derrota y eliminación en el Camp Nou, el Sevilla visitó el Martínez Valero para intentar volver a ilusionar a su parroquia. Pero no fue así. El desastre se amplió y casi tocó fondo ante el Elche. La alineación ya era rara porque Lopetegui presentó hasta nueve cambios respecto al encuentro de Copa. Línea defensiva totalmente nueva, sin Fernando por delante, tampoco Suso. ¿Salió fuerte el Sevilla tras la caída del miércoles? Nada más lejos de la realidad. El Sevilla salió a la nada, a no atacar, a aguantar ante un Elche muy limitado. No jugó a nada, prolongando así su mala racha. No compareció, no compitió. Con el once era difícil, aunque tampoco los futbolistas dieron un paso adelante. Muchos de ellos arrastraron la camiseta en el Martínez Valero.

La primera parte fue horrible. El Sevilla tuvo la pelota de mentira, sin profundidad. No tuvo ocasiones. Al descanso tampoco vio nada mal Lopetegui porque no hizo cambios. La segunda mitad arrancó de la misma forma: pasividad asboluta con el balón, sin saber qué hacer y manteniendo vivo al Elche en todo momento. Un fallo de Gudelj en la salida de balón pudo ortorgarle el primer tanto al Elche, ya que Lucas Boyé se quedó absolutamente solo delante de Vaclik. El guardameta checo detuvo el disparo. El portero tiene otro análisis porque no está para la élite. Físicamente no está bien y no es un jugador que esté en buenas condiciones. Casi no se mueve en las jugadas por alto, casi no puede moverse bajo los palos y eso es una rémora para todo el equipo. Además hay que añadir que no jugó por lesión Bono y por decisión técnica los dos centrales titulares y Fernando. Inexplicable. El primer tanto llegó en un remate de Guti tras una jugada por la banda izquierda iniciada en un saque de banda y donde Sergi Gómez ni se enteró. El segundo tanto fue minutos después en un remate de Carrillo que remata a la red (previo golpeo con el poste), ganándole la marca al propio Sergi Gómez. Al final, De Jong recortó diferencias, pero fue insuficiente.

Ficha técnica:

Elche CF (2): Édgar Badía, Barragán, Verdú, Dani Calvo, Josema, Tete Morente (Josan, minuto 75), Raúl Guti (Luismi, minuto 91), Marcone (Mfulu, minto 62), Fidel, Guido Carrillo y Lucas Boyé (Diego González, minuto 91).

Sevilla FC (1): Vaclík, Jesús Navas (Suso, minuto 67), Sergi Gómez, Rekik, Escudero (Marcos Acuña, minuto 56), Gudelj, Rakitic (Óliver Torres, minuto 56), ‘Papu’ Gómez (En-Nesyri, minuto 75), Munir (Joan Jordán, minuto 56), Ocampos y De Jong.

Goles: 1-0, minuto 70: Raúl Guti. 2-0, minuto 76: Guido Carrillo. 2-1, minuto 90: De Jong.

Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amarillas para Marcone, Lucas Boyé, Barragán y Fidel.