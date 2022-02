Dinamo de Zagreb-Sevilla (1-0): Con el libro de reglas de Lopetegui

El libro de reglas de una hermandad recoge sus normas. Lopetegui no es que comande su equipo de una forma tan severa, siempre en silencio y por el camino más corto, pero su fútbol se basa en unos conceptos conservadores y humildes que jamás abandona. El paso por Croacia cumplió a la perfección con su interpretación, con sus reglas: desperdiciar la primera parte, taparse todo lo que uno pueda, dar mil toques en horizontal, lanzar algún ataque en la segunda mitad, sufrir si hace falta y pasar la eliminatoria con un último suspiro profundo. Eso es lo que ocurrió en la derrota en Zagreb que permite al equipo meterse en el sorteo de los octavos de este viernes. Éxtasis de Lopetegui. Otro pasito como al técnico le gusta.

A la primera parte no le dedicaré ni una línea. No pasó nada. El Sevilla se limitó a tocar entre los centrales y los croatas no se decidieron a atacar. Aunque sí ocurrió algo nefasto en el último minuto: la lesión de Diego Carlos. El brasileño pidió el cambio al sentirse un pinchazo muscular. Su participación en el derbi está en el aire, un problema aún mayor con las ausencias obligadas de Koundé y Rekik.

En la segunda parte, según dicen las reglas, el equipo se estiró. Apareció Koundé, Rafa Mir casi llega a un centro divino de Acuña… Simples amagos. Hasta que el equipo se quemó con tanta especulación. El colegiado señaló penalti en una mano discutida (el mismo lío de las manos de siempre) de Acuña. Orsic marcaba y el Sevilla pasaba a su siguiente regla que cumplir: sufrir. Fue más miedo que golpes reales lo que padecieron los sevillistas que, pese a su inocuo juego, siempre dio sensación de controlar la eliminatoria. El Sevilla está en octavos con las reglas de la hermandad de Lopetegui.

Ficha técnica:

Dinamo de Zagreb (1):Livakovic; Teophile, Sutalo, Franjic; Ristovski (Emreli, minuto 62), Tolic (Bulat, minuto 52), Misic, Gojak (Menalo, minuto 75), Stefulj (Bockaj, minuto 62); Petkovic (Spikic, minuto 62) y Orsic.

Sevilla FC (0):Bono; Montiel (Jesús Navas, minuto 46), Koundé, Diego Carlos (Delaney, minuto 46), Acuña; Fernando, Rakitic (Óliver Torres, minuto 70), Papu Gómez; Tecatito (Joan Jordán, minuto 70), Rafa Mir (En-Nesyri, minuto 81) y Ocampos.

Goles:1-0, minuto 64: Orsic, de penalti.

Árbitro:François Letexier, galo. Doble amonestación para Delaney. Amarillas para Acuña, Bono y al banco croata.