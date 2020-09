Diego Carlos no cierra la puerta de salida

Es uno de los centrales con más cartel en Europa. Su año no ha pasado desapercibido para los mejores equipos y su campaña en Liga ha sido importante. Diego Carlos ha pasado por los micrófionos de Cope Sevilla para analizar la actualidad sevillista y su futuro. No ha querido evitar ninguna pregunta y sigue dejando en el aire su continuidad, pese a estar muy contento en la capital hispalense y en el equipo. "En el fútbol no sabemos lo que puede pasar. Es una situación complicada. Estoy muy feliz en el Sevilla, con todos. No sé lo que puede pasar al final del mercado. He hablado con mis agentes, no quiero especulaciones. Estoy trabajando con el Sevilla". Ni mucho menos cierra la puerta a una posible oferta de aquí al final del mercado, que se termina el cinco de octubre. Pese a sus tres penaltis competidos y a sufrir ante a jugadores fuertes y rápidos en la Europa League, Diego Carlos sigue estando en el punto de mira de muchos equipos.

Diego Carlos: "En el fútbol no sabemos lo que puede pasar. Es una situación complicada. Estoy muy feliz en el Sevilla, con todos. No sé lo que puede pasar al final del mercado. He hablado con mis agentes, no quiero especulaciones. Estoy trabajando con el Sevilla". — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) September 16, 2020



Objetivo. "Estoy muy contento con sueños de buscar más títulos. Todos los que trabajan en el Sevilla son excelentes personas. Mi objetivo está con el Sevilla. Tengo contrato y aquí estoy. Esperemos tener un año espectacular. Estamos para pelear por todo, vamos a hacerlo lo mejor posible, todos los objetivos.

Rakitic. "Rakitic va a ocupar el espacio de Banega con mucha calidad. Nos va a ayudar mucho".

Sorpresas. "Me ha sorprendido Jesús Navas, tiene una energía increíble. Fernando es espectacular".

Koundé. "A Koundé le costó en el inicio porque es joven y era un fútbol diferente. Poco a poco ha cogido confianza y hoy en día es un defensor espectacular. Hablamos mucho, muy buen compañero y buena persona".