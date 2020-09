Cordón y su "enorme" satisfacción con la plantilla del Betis

La presentación de los nuevos fichajes del Real Betis de cara a la próxima temporada ha dado mucho que hablar. Con la llegada de Bravo, Martín Montoya y Víctor Ruiz el nuevo director deportivo de la entidad verdiblanca, Antonio Cordón, ha dado casi por cerrada la plantilla, al mismo tiempo que ha valorado a la misma muy positivamente a pesar de la escasez de los refuerzos: "El grado de satisfacción es enorme. Creo que tenemos una plantilla muy equilibrada. Ojalá pudiéramos quedarnos con todos. Con este grupo, optimizando los recursos, vamos a tener muchas alegrías. hemos cubierto las necesidades que teníamos. Quizás nos quede algo en defensa. Si no viniese, tampoco ocurriría nada porque tenemos jugadores que podrían ocupar ese puesto".

En este sentido, el que espere sorpresas de última hora no va bien encaminado. Cordón explicaba ayer que "Antonio no saca conejos de la chistera, tiene un grupo de trabajo. El conejo lo hemos sacado con estos tres fichajes. Hablamos de gente joven pero cuando acabe LaLiga estoy convencido que mucha gente va a decir qué bien lo hicisteis y qué bien fichasteis".

HARO VUELVE A DEFENDER A CATALÁN

En otro orden de cosas, el presidente bético, Ángel Haro, volvió a explicar la realidad de la, penuria económica en la que se va a tener que mover el Betis y se refirió también a la posibilidad de que entren nuevos consejeros o de que salga del órgano de gobierno José Miguel López Catalán, desaparecido en combate por el momento: "En ningún momento me ha preocupado el poder accionarial. Lo que me preocupa es que el Betis gane. Es falso que se me haya pedido la salida de Catalán del consejo. Eso significaría que me están pidiendo mi salida. Ahora mismo el consejo está abierto a la entrada de nuevas sensibilidades. Habrá una junta y decidiremos quiénes se incorporan al proyecto. Lo principal es compartir proyecto, no acciones. Aquí no se guillotina a nadie. No se me ha pedido cabeza de ningún tipo. El órgano competente para hablar de esto es la junta de accionistas".