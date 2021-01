Cordón asegura que no se fichará "al 99,9%"

El mes de enero ha traído consigo el final de una primera vuelta en la que la ilusión ha vuelto al bético gracias a los últimos resultados obtenidos. A pesar de la mejoría, si se quiere estar peleando por los puestos europeos, hay que dar un paso más. Pellegrini lo explicaba después del choque ante el Celta y ahora ha sido el director general deportivo, Antonio Cordón, el que ha tomado la palabra en los medios oficiales: "En el fútbol hay que mantener la calma en todos los estamentos del club, mantener siempre el equilibrio, confiar en el entrenador, en el staff técnico... los resultados llegan con el paso del tiempo. Quizá nos falten tres o cuatro puntos más. 30 hubiera sido una cifra buena. No estamos satisfechos con los puntos que tenemos; sí creo que hay que seguir en el camino en que estamos, trabajando de la misma forma; estamos en un puesto mejorable y hay que ser exigentes. Estamos en una situación en la que podemos mirar hacia arriba... a ver qué podemos hacer en la segunda vuelta", explicaba con ambición.

SIN NOVEDAD EN EL MERCADO

Cordón no ha querido engañar a nadie sobre la situación que se vive en el mercado de fichajes y sobre las penurias económicas que está pasando el equipo: "Prácticamente al 99,9 por ciento fichajes no va a haber y ventas veremos qué ocurre y si hay algún club interesado y que haga buena oferta por un jugador nuestro. Hay que esperar porque queda una semana. El Betis casi está en la obligación de tener que vender, pero no sabemos si vendrán a por algún jugador nuestro", señalaba.

En esta tesitura, el responsable verdiblanco se refería a la importancia de la cantera para reforzar al equipo y a la confianza que está demostrando el entrenador en ella: "Es difícil que los entrenadores apuesten así por los chicos jóvenes, con todo lo que se juegan. Son chicos que los conocemos bien y que están aceptando el reto que Pellegrini les está dando. Ellos están respondiendo. También la incidencia de la pandemia te obliga a mirar hacia la cantera y ellos están dando rendimiento y respondiendo. La cantera es el futuro del club", sentenció.