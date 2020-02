Cómo y dónde escuchar el Celta-Sevilla F.C. y el Real Betis-Barcelona en Cope Más Sevilla

La jornada 23 de La Liga Santander promete ser apasionante en este domingo 9 de febrero para los equipos sevillanos. Sin duda alguna, el morbo principal de la misma lo pone el regreso de un viejo conocido, Quique Setién, al Benito Villamarín. El técnico del F.C. Barcelona se enfrenta al Betis (21,00h) después de haber caído eliminado en Copa del Rey frente al Athletic, con la afición culé algo nerviosa y con las primeras críticas cayendo ya sobre su cabeza por parte de la prensa catalana. Pero no es menos cierto que el equipo que llega con más urgencias es el Betis de Rubi. Muy alejado de puestos europeos, los verdiblancos solo pueden pensar en la victoria si no quieren caerse definitivamente de la pelea por la cabeza de la tabla. Para este partido, el entrenador de La Palmera ha convocado a 19 jugadores entre los que destaca la presencia de William Carvalho después de haber sido operado de una hernia discal. Estos son los elegidos: Joel Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno, William Carvalho, Aleñá, Canales, Joaquín, Fekir, Borja Iglesias -posible once inicial-, Dani Martín, Sidnei, Edgar, Guido Rodríguez, Barragán, Tello, Lainez y Loren. Cabe reseñar que Juanmi y Pedraza son baja por lesión y Feddal por sanción.

Por su parte, otro que no puede fallar es el Sevilla de Lopetegui. Las victorias de Atlético de Madrid y Getafe han provocado que los de Nervión hayan abandonado momentáneamente los puestos de Champions, algo que se puede solucionar sacando un buen resultado en Balaídos frente al Celta de Vigo (18,30h). Si bien es verdad que los sevillistas han sufrido un bajón que ha provocado la eliminación en Copa ante el Mirandés y el empate en casa en Liga frente al Alavés, no lo es menos que los gallegos no terminan de arrancar y ya suman 8 partidos sin ganar con la presencia de su segundo entrenador del año, Óscar García, en el banquillo. Lopetegui ha incluido las novedades de Bono y Diego Carlos en su lista de convocados: Vaclik, Bono, Javi Díaz, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergi Gómez, Reguilón, Escudero, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Banega, Franco Vázquez, Ocampos, Rony Lopes, Nolito, Suso, De Jong y En-Nesyri. Llaman la atención las bajas de Munir y Carriço por decisión técnica y la de Oliver por lesión.

