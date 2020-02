El club que aprendió a ganar

El Sevilla escenificó la paz accionarial que se firmó hace unos meses en la presentación del libro 'Nunca se rinde, el club que aprendió ganar', escrito por el periodista Paco Cepeda y editado por la Editorial Samarcanda. Cepeda ha rematado un relato extraordinario que analiza en profundad las causas por las que el Sevilla empezó a ganar hasta firmar su época más exitosa. Al acto acudieron Pepe Castro, Monchi, Lopetegui, el capitán Jesús Navas y accionistas de peso como el ex presidente José María del Nido. Castro y Del Nido, que durante mucho tiempo estuvieron enfrentados, posaron juntos en una foto que representa el momento de estabilidad que existe en el club.

Sin duda, las palabras de Del Nido eran las más esperadas, ya que no se había pronunciado desde su regreso a su vida normal. El ex presidente recomendó la lectura del libro y recordó aquella Liga que se escapó "en Tarragona, en el Bernabéu y en Mallorca, pero bueno, como lo mejor está por llegar, sí o sí se podrá conseguir". Y continuó explicando el proceso de llevó la entidad: "Nosotros aspiramos a lo más y afortunadamente tocamos plata, tocamos el cielo después de 58 años. La gestión actual del club acredita que después se ha sabido continuar con ese proyecto. En una chocolatería cerca de mi despacho le dije a Manuel Vizcaíno cuáles eran los objetivos que nos íbamos a marcar y que si era capaz de seguirme con ellos. Y efectivamente creo que cumplimos con creces los objetivos". Para Del Nido, "el Centenario fue el trampolín de aquel proyecto, desde su himno hasta aquel título en Eindhoven que ya no nos lo quitarán a ningún sevillista. En un momento dado de nuestra gestión decidimos olvidarnos del provincianismo, para competir con otros equipos del elenco nacional que entonces eran superiores a nosotros, y que superamos en muchísimas temporadas, como el Atlético de Madrid y el Valencia".

Monchi destacó la victoria ante el Schalke 04 y la ambición que la entidad ha sabido mantener: "Nos podríamos haber quedado parado en algún objetivo, pero siempre hemos seguido con ambición". Por su parte, el presidente Pepe Castro adelantó un futuro emocionante: "Es un día para sentirse orgullosos de nuestra historia. Todos somos parte de una u otra forma. Siempre miramos a lo máximo y hay que esperar porque esto evoluciona. Llegará un momento en el que la igualdad existente en nuestro fútbol nos dé para pelear con los que están arriba".

El precio del libro es de 19,90 euros y se puede adquirir en las tiendas del club, en grandes superficies y en las principales librerías. Además, el club regalará a todos los Fieles de Nervión ejemplar, incluidos los que cumplen 25 años ininterrumpidos en la temporada en curso.

