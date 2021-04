Celta-Sevilla (3-4): A soñar se ha dicho

Llegaba el Sevilla a Vigo con la opción de meterse en la pelea por la Liga. Por lo menos, soñar con la posibilidad de hacerlo. Y se ha metido en la pelea. Es cierto que es el último del vagón, pero está en el tren. El encuentro no arrancó nada bien para el conjunto de Lopetegui, con mucha idea y vuelta, bastantes imprecisiones y un Sevilla incómodo dentro del terreno de juego ante la presión altísima del Celta. Sin embargo, se adelantó el equipo sevillano con un tanto de cabeza de Koundé, aunque pocos minutos después le dio la vuelta al partido Iago Aspas desde el punto de penalti y en una contra lanzada tras un error de Jordán. No lo veía claro el Sevilla, que estaba superado y no era fuerte atrás. Pese a no estar bien, Fernando volvió a empatar el partido con un disparo desde la frontal que rebotó en la defensa. Pero otra vez el Celta volvió a coger al Sevilla en una transición y tras un error de Rakitic que acabó con una gran definición de Brais Méndez. Un choque loco, que no dominaba el Sevilla y donde el Celta se encontraba cómodo.

La segunda mitad se antojaba complicada. Y además Lopetegui no realizó cambios, pese hasta el descanso no habían salido las cosas. En los primeros minutos no hubo un dominados claro, aunque el Sevilla quería tener un poco más el balón. Y en un balón al espacio para En-Nesyri a la banda izquierda, su centro lo luchó Ocampos y se quedó la pelota suelta para que Rakitic, absolutamente solo, marcara el empate. Llegaron los cambios, entró De Jong, Óliver, más tarde Papu Gómez, y con ellos el cambio de sistema, también clave. El Sevilla pasaba a jugar un 3-5-2, con Fernando metido entre los centrales y con Ocampos y De Jong en punta. Y con el Papu Gómez por dentro haciéndose dueño y señor del partido, ocupando siempre los espacios libres y anotando el tanto del triunfo, creyendo en una pelota que parecía recuperada por Aidoo, pero que tuvo fe el argentino para recuperarla y más tarde definir con un buen remate con la pierna izquierda.

Tres puntos muy importantes para el Sevilla. El equipo de Lopetegui deja casi sentenciado el cuarto puesto, ya que le saca 14 puntos al quinto, y se suma a esa pelea por la Liga. Es difícil, pero no imposible.

Ficha técnica:

RC Celta de Vigo (3): Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Fontán, Aaron Martín; Brais Méndez, Renato Tapia, Denis Suárez, Nolito (Baeza, minuto 85); Iago Aspas y Santi Mina (Ferreyra, minuto 27 (Fran Beltrán, minuto 83)).

Sevilla FC (4): Bono; Jesús Navas (Munir, minuto 85), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán (Óliver Torres, minuto 62), Rakitic (Gudelj, minuto 85); Suso (‘Papu’ Gómez, minuto 67), Ocampos, En-Nesyri (De Jong, minuto 62).

Goles: 0-1, minuto 7: Koundé. 1-1, minuto 20: Iago Aspas, de penalti. 2-1, minuto 26: Iago Aspas. 2-2, minuto 35: Fernando. 3-2, minuto 43: Brais Méndez. 3-3, minuto 60: Rakitic. 3-4, minuto 75: ‘Papu’ Gómez.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Iago Aspas, Koundé, Hugo Mallo, Diego Carlos y Brais Méndez.