Castro: “Lo vamos a poner todo porque el club lo necesita”

Pepe Castro, presidente del Sevilla, cree que su equipo saldrá vivo de la final que mañana miércoles (21.00 horas) jugará en Salzburgo. Nada más pisar territorio austriaco, Castro esbozó las buenas sensaciones con las que han viajado a esta nueva aventura europea: “Este equipo es capaz de sufrir y de paliar las adversidades con coraje, fuerza y tesón. Es una final, no hay duda. Nuestra intención es estar en octavos. Equipos tan potentes como el Atlético de Madrid o el Barcelona también se la juegan en la última jornada. La máxima competición tirene estas cosas".

Las cuentas son claras. El Sevilla tiene que ganar para seguir compitiendo en la Champions: “Los nervios hay que olvidarlos en el fútbol profesional. Tenemos ganas, ilusión y fuerza. El equipo saca todo lo que tiene y más. Es importante ganar y seguro de que mi gente lo dará todo. Veo a los jugadores muy metidos, muy dentro de lo que nos jugamos, pero sin nervios. Hay que salir a demostrar nuestra calidad. Fácil no va a ser, pero tendremos nuestras opciones y las vamos aprovechar".

Para el presidente no será una ventaja que el partido se juegue a puerta cerrada: “El césped es el que dictará sentencia. Este club está creciendo y necesita este resultado. Lo vamos a poner todo. Primero lo deportivo y económicamente también es importante, aunque gracias a Dios tampoco dependemos de un resultado como éste. Estamos en buen momento económico, somos los segundos en el límite salarial... Viene bien el dinero pero tampoco sería un drama".

??? El presidente, José Castro, en la llegada a Salzburgo: "Mañana hay que sobreponerse a todo, no queremos poner ninguna pega". #WeareSevilla#UCL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 7, 2021









Acuña se une a las bajas

Acuña se ha unido a las bajas por sanción de En-Nesyri, Suso, Lamela y Navas. Lopetegui sigue luchando con este problema que merma el potencial del grupo, aunque el presidente prefiere mirar hacia adelante: “Tenemos una buena plantilla y es buen momento para demostrarlo. No hay que poner peros. Hay que ser valientes e ir a por el partido. Los jugadores nos demuestran, partido a partido, que sufren para conseguir las victorias. Estoy seguro de que lo darán todo y la calidad la atesoran. Lo demás, ya depende de un balón, del fútbol. Este torneo no sorprende a nadie. La exigencia es tal que teniendo una magnífica plantilla no hemos tenido buenos resultados, ésa es la verdad. Por eso la Champions es tan exigente”.

