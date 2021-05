Castro: "Si tenemos que vender para crecer, lo haremos"

Es el momento de los balances. Mientras Monchi se lanza al mercado y a la reconstrucción del equipo, Pepe Castro hace un balance de la temporada. El presidente se muestra satisfecho y anuncia en los medios del club que el gran objetivo es permanecer durante muchas temporadas en la zona Champions: “La Liga de Campeones es la piedra angular para dar el salto. "El crecimiento importante es poner el campamento base en la Champions. Solo así, en cinco o seis años tendremos esos argumentos para poder pelear por otras grandes cotas. Eso es para mí lo verdaderamente importante para poder soñar con la gloria".

Feliz por la temporada

"Hay que darle un valor máximo a nuestra temporada y ponerla en valor. Con resultados, con récord de puntos y de victorias… Con toda la competición que hemos tenido desde que ganamos la UEL, casi sin descanso, haciendo un esfuerzo extraordinario para tener unos resultados extraordinarios. Hemos estado cinco jornadas antes clasificados para Champions, que no ha ocurrido nunca en la historia, además de ser el segundo año que entramos en Champions por la Liga. Venimos de ganar un título y hemos conseguido estos resultados en una temporada tremendamente difícil y exigente".

La misma filosofía en el mercado

"Tenemos una línea a seguir muy definida de muchos años. Si tenemos que vender para crecer lo haremos, pero no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo y lo demostramos el año pasado con ofertas importantes en verano y en diciembre. El mercado dirá al final qué es lo más conveniente y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos al número uno en esto, que es Monchi, que seguro que va a tener opciones para mejorar la plantilla. Lo importante es hacerla lo más competitiva posible para no salirnos de ese camino ya iniciado, para tener el campamento base en Champions, que es vital para nosotros. Mantenerse es difícil, pero nosotros queremos superarnos".

Mercado complicado

"Sin duda las gestiones anteriores nos han dado fuerza y solvencia para el problema de la temporada pasada. Hemos perdido mucho dinero también, pero es verdad que hemos podido paliarlo mejor que otros por esas buenas gestiones anteriores. Vivimos un momento complicado y preveo que este mercado también puede ser complicado por la gestión económica actual".

La pelea por la Liga

"Este año ha habido momentos en que hemos estado cerca de pelear LaLiga, pero creo que para eso debemos tener ese proceso de varios años en Champions, con un equipo más consolidado. No sé si lo lograremos o no alguna vez, pero hay que ir teniendo ese proceso de ir perdiendo alguna, aunque intentando pelearla. Nosotros no vamos a parar, somos tremendamente ambiciosos, queremos ganarlo todo y para ello hay que llegar hasta donde seamos capaces de llegar. Para el Sevilla queremos de lo bueno, lo mejor".