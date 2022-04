Castro reclama la fuerza de la afición

La derrota en Barcelona confirmó el descenso del Sevilla a la cuarta posición, después de disfrutar durante la mayor parte del campeonato del segundo puesto. El paso atrás del equipo en la clasificación era esperado por las sensaciones deficientes que arrastraba el equipo. La situación no es preocupante y sólo un desgraciado fin de temporada dejaría a los sevillistas sin el pasaporte para jugar el año que viene la Liga de Campeones. Pero la cercanía del Betis a cuatro puntos y la pérdida de crédito han obligado a Pepe Castro a salir a la luz pública para reclamar confianza y la ayuda de la afición: "Quedan 24 puntos y hay una realidad palpable. El equipo está muy bien situado para conseguir de nuevo una plaza en la Liga de Campeones y hay que luchar por ello".





"Dependemos de nosotros y con ventaja en la clasificación, pero como hemos hecho muchas cosas bien, también hemos hecho cosas mal. Quedan ocho partidos y cinco son en nuestro estadio, donde el equipo se ha mostrado fuerte y ha conseguido la mayoría de los puntos en juego. Esa debe ser nuestra baza para lograr el objetivo. No es una frase hecha. Juntos somos más fuertes y si vamos en la misma dirección, conseguiremos el objetivo", explicaba el presidente, quien se reconfortaba en ciertos factores externos: “No olvidemos que estamos haciendo una gran temporada y no recuerdo otro año en el que hayamos estado tantas jornadas seguidas en segunda posición. Lo que no podemos ahora es perderla y por eso no podemos dejar escapar más puntos. Estoy convencido de que, con la ayuda de los nuestros, lo vamos a conseguir. No soy hombre de pretextos, pero hemos tenido a 21 jugadores con covid, con las secuelas que eso deja. Lo de las lesiones este año no tiene nombre y eso merma sin duda a una plantilla. No me quiero amparar en eso, pero también ha habido decisiones arbitrales no adecuadas. Aún así, estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo de no bajarnos de ese campamento base de la Champions. Seguro que vamos a ir recuperando jugadores y la recta final se presenta apasionante".

La primera final, ante el Granada

“Se han habilitado una serie de medidas para tener una buena entrada ante el Granada. Vamos a tener el aliento de nuestra gente no hay duda, por que somos el Sevilla FC y su afición siempre anima al equipo, más cuando más lo necesita. Ante el Granada, siendo Viernes de Dolores y en la primera de esas ocho finales, hemos tomado medidas para que el Sánchez-Pizjuán registre una entrada extraordinaria. Todos aquellos abonados que no puedan venir, podrán dejar la opción a otros sevillistas que puedan estar con el equipo. Además, cada socio va a poder adquirir una entrada al 50%. Estoy seguro de que la afición va a llevar en volandas al equipo en estos cinco partidos que nos quedan aquí”.