Castro: "No nos corresponde el cartel de candidato para ganar la Liga"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, vuelve a salir al paso de esa corriente de opinión que ya coloca a su equipo como serio candidato para pelear la Liga esta temporada. En una entrevista concedida al Diario mejicano Récord fue así de tajante: "Muchos nos quieren colocar el cartel de candidato para ganar LaLiga, pero eso hoy por hoy no nos corresponde. La meta de nuestro club es meternos cinco o seis años seguidos en Champions y cuando estemos plenamente consolidados en esa faceta, tendremos una solidez económica lo suficientemente fuerte para aspirar a logros más ambiciosos. Estamos en el camino para poder competir contra esos tres gigantes, ahora muy superiores económicamente, pero todavía nos queda".

Eso sí, Castro asegura que el club que él dirige no va a eludir nunca la presión por lograr metas más altas: "Ser sevillista es ser inconformista, es rebelarse ante el orden establecido. Los sevillistas tenemos una cosa que nos hace especiales: siempre queremos más, porque nunca es suficiente. Con todo lo que hemos logrado en estas últimas décadas, cualquier otro club se conformaría y viviría de las rentas. Eso aquí, por la mentalidad de nuestra gente, por su exigencia, no está permitido. Lo nuestro tiene mucho mérito, porque competimos contra gigantes que nos doblegan claramente en presupuesto, con ciudades mucho más ricas que la nuestra. Pero nosotros somos así, no sabemos hacerlo de otra forma".

Satisfecho con su gestion

"Para un sevillista de carnet como yo, éste es el cargo de más prestigio al que se puede aspirar. El hecho de que durante mi mandato hayamos logrado siempre clasificaciones europeas, ocho de ocho, seis de ellas de Champions, hayamos conquistado cuatro UEFAS, hayamos jugado 12 finales y seamos una referencia de gestión deportiva y económica es un orgullo inmenso. Pero eso no vale nada si mañana fallamos. El futbol es hoy y la ilusión tiene que ser máxima en cada momento. En el momento que se pierda eso es mejor dar un paso al lado".

"Cuando yo asumí el mando del club la situación institucional era complicada y se supieron hacer las cosas de tal forma que los problemas extradeportivos no afectaran al equipo. El Sevilla venía de sus mejores años deportivos en los últimos 50 años, aunque las dos últimas temporadas habían sido regulares, y de lo que más me congratulo es que en mi presidencia se ha mantenido el nivel de éxitos e incluso, podríamos decir, nos hemos consolidado como el cuarto equipo de España sin ninguna duda".

La Junta de accionistas, el 26 de octubre



Ya hay fecha para la celebración de la Junta de Accionistas solicitada por Sevillistas Unidos 2020. Será el 26 de octubre. Será una reunión con una evidente guerra accionarial de fondo entre Castro y el grupo de Utrera y Del Nido y el grupo conocido como los americanos. El orden del día pedido por los americanos en la Extraordinaria, que precederá a la Ordinaria, es el siguiente:

-Cese de los miembros del consejo de administración.

-Modificación del número de miembros que han de conformar el consejo de administración y determinación de un nuevo número en 8 miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de los estatutos sociales.

-Designación de nuevos miembros del consejo de administración.

-Delegación de facultades.