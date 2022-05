Castro: "Cada minuto me preguntan por Lopetegui"

Lopetegui, Lopetegui y más Lopetegui. Lopetegui hasta la sopa. El técnico, pese a clasificar al equipo para jugar el año que viene la Liga de Campeones, ha abierto demasiadas grietas con la afición y ciertas dudas en el club. Eso sí, los que mandan no dejan de reforzar los resultados del entrenador y de recordar que tiene aún un contrato firmado. Castro insistía en esta idea en los medios del club: “Es increíble, me preguntan cada minuto por Lopetegui. Puedo entender que una parte de la temporada no juegue bien, eso es una realidad. Pero los de colorao son los nuestros y han hecho tres partes de la temporada extraordinarias. Hay que entender que la temporada ha sido atípica, extraña con las lesiones. La ultima parte no ha sido buena. El futbol es difícil. Los últimos partidos nos ha costado. Hay que entender que la prensa y los aficionados hablen de Lopetegui. Si hay algo que no engaña a nadie son los resultados. El equipo está de nuevo en la Champions con este entrenador. Claro que queremos jugar mejor y mejores resultados, pero las lesiones nos han hecho mucho daño. Son cosas que no son normales…” Todos apoyan al entrenador, pero no terminan de asegurar que Lopetegui seguirá. Una forma muy hábil de mantener todas las opciones abiertas.

Cuando finalice la temporada, los que gobiernan la entidad tienen previsto hablar con el técnico y apretarle. No les ha gustado la forma con la que ha manejado algunas cuestiones. Además, le harán ver que el club tiene la necesidad de vender y de retocar algunas formas de su trabajo. La última palabra la tendrá el entrenador. Ya veremos, pero parece que a este asunto aún le queda algún capítulo más.

??? José Castro, en #ABP: "Hay que intentar acabar terceros y a partir de ahí trabajo, autocrítica y nueva temporada". ????????#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 17, 2022