Caro Ledesma: "La deuda del Betis a corto plazo es de 127 millones"

Se acerca la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié. Será el próximo lunes 21 de diciembre en el Palacio de Deportes de San Pablo. Estos días se están produciendo comentarios de "Es posible otro Betis" y del propio club. Este martes han salido a la luz unos números económicos de la entidad, facilitados por la plataforma opositora tras una auditoría.



El accionista Joaquín Caro Ledesma, en 7TV. "Las cuentas realmente alarmantes. El Betis tiene que pagar una deuda económica a corto plazo de 127 millones de euros. Y no los tiene. El club ahora mismo tiene beneficio 0".



"Desde 30/6/2018 a 30/6/2020, es decir, en 2 años, la deuda a corto plazo(pasivo corriente), es decir la deuda a pagar a menos de 1 año, ha pasado de algo más 80 millones de euros (80.289.873,75 euros) a 127 millones de euros (127.313.657,14 euros). Es decir, un 58,56% más.

Frente a ello, los derechos de cobro (por TV, abonados y otros) se ha mantenido prácticamente igual (21.240.252,40 euros a 30/6/2018 frente a 21.485.118,66 euros a 30/6/2020)

2.- De 30/6/2019 a 30/6/2020 (en un año) se han incrementado las deudas con la plantilla deportiva en 6.438.916,90 de euros; las deudas con otros clubes en 7.100.766,50 euros; y la deuda con Hacienda por IRPF-retenciones en 9.575.827,93 euros

3.- Y, frente a lo anterior, para hacer frente al incremento de las deudas citadas a corto plazo, la tesorería y los derechos a cobrar a corto plazo no han aumentado, sino todo lo contrario. Así;

a) La tesorería ha disminuido desde el cierre de cuentas del ejercicio anterior (30/6/2019) al actual (30/6/2020) de 24.055.029,67 euros a 7.235.362,87 euros

b) Y los derechos de cobro a terceros (sean deudores comerciales o abonados), han pasado de 14.047.581,67 euros a 30/6/2019 a 11.832.570,24 euros a 30/6/2020.

4.- Y, respecto a los ingresos no extraordinarios, es decir, los ingresos normales de la actividad (derechos televisivos, ingresos por competiciones, publicidad, etc), se ha pasado de algo más de 106 millones de euros en el último año de Serra Ferrer a casi 88 millones de euros estimados para 2020/2021; Es decir, una pérdida del 20,45%".

Desde el club el consejero José María Pagola ha contestado a través de Twitter.