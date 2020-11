Camarasa acelera, Tello frena

Siempre es una buena noticia la evolución de un futbolista al salir de una lesión, pero si se trata de un chaval del nivel personal de Víctor Camarasa y que lo ha pasado tan mal, todavía más. Tras un verano en el que se había ganado de forma merecida la confianza de Pellegrini para seguir en el equipo, el valenciano se lesionó rompiéndose el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Después de dos meses de dura recuperación y de haber soltado las maletas el pasado mes de octubre, ahora toca dar un paso más lleno de ganas y de esfuerzo. Así lo expresaba el propio futbolista en sus redes sociales: "Después de dos meses de cirugía seguimos mejorando. ¡Trabajando a tope con ilusión!". Las palabras eran acompañadas de este emotivo video en el que se le puede ver ejercitándose a tope en busca de estar al cien por cien.

Después de 2 meses de cirugía seguimos mejorando. Trabajando a tope con ilusión! ✅������ @RealBetispic.twitter.com/LYuGBW5Cxy — Victor Camarasa (@vicama8) November 3, 2020

Y mientras uno acelera los plazos para volver, otro jugador tiene con tomarse con cierta tranquilidad el inicio de la semana. En la vuelta al trabajo este martes Cristian Tello ha tenido que quedarse en el gimnasio haciendo trabajo de descarga tras haber terminado el partido frente al Elche C.F. muy sobrecargado. Todo indica que no va a tener problemas para actuar como pichichi del Betis en el Nou Camp ante el F.C. Barcelona, pero Manuel Pellegrini no quiere correr ningún riesgo con uno de los delanteros más en forma del equipo y no piensa forzarlo.

BARTRA Y SIDNEI SE APUNTAN SIN PROBLEMAS

El parte médico del día sí que deja la gran noticia de la presencia de Sidnei y de Bartra en el entrenamiento. El central catalán no terminó el último encuentro de liga por unas molestias musculares, mientras que el brasileño ni siquiera entró en la convocatoria por lesión.