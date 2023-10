Cádiz-Sevilla (2-2): Tampoco contra el Cádiz

El Sevilla no gana casi nunca. Todavía no ha conseguido puntuar de tres a domicilio. Y no lo ha hecho porque no le está dando para ganar. El Cádiz fue muy superior en la primera media hora, el Sevilla regaló los dos goles en dos absurdas salidas de balón.

Después tuvo algunos minutos más entonados, recortando distancias con gol de Ocampos y anotando el empate Rakitic en la segunda parte, pero se acabó el caudal ofensivo del Sevilla.

Diego Alonso ha llegado y no le ha cogido el aire al equipo. Tres partidos, tres encuentros sin ganar. No ha sido mejor al Cádiz y no ha tenido mejores ocasiones que el Cádiz. Preocupante el Sevilla. Sigue horrible.

FICHA TÉCNICA:

Cádiz CF (2): Ledesma, Iza, Fali (Meré, minuto 46), Javi Hernández, Lucas Pires, Rubén Alcaraz, Kouamé (Escalante, minuto 73), Machís (Sobrino, minuto 46), Iván Alejo (Álex, minuto 79), Chris Ramos y Roger (Guardiola, minuto 86).

Sevilla FC (2): Nyland, Juanlu (Jesús Navas, minuto 73), Gudelj, Sergio Ramos, Acuña (Pedrosa, minuto 79), Soumaré, Rakitic, Suso (En-Nesyri, minuto 57), Ocampos, Lukébakio (Óliver Torres, minuto 57) y Mariano (Rafa Mir, minuto 79).

Goles: 1-0, minuto 8: Chris Ramos. 2-0, minuto 28: Machís. 1-2, minuto 37: Ocampos. 2-2, minuto 59: Rakitic.