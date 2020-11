Bravo da el susto; Fekir da la alegría

No gana para disgustos el pobre de Manuel Pellegrini. Tras una semana dura por el resultado ante el Athletic, pero en la que la intención de El Ingeniero era la de recuperar a los máximos efectivos posibles, este viernes ha venido marcado por una ausencia fundamental en las filas verdiblancas. El guardameta Claudio Bravo no ha podido ejercitarse junto al resto de sus compañeros, al parecer, por unas molestias, aunque desde el club no se ha querido especificar el alcance de la lesión del chileno. Así las cosas, de forma paciente espera su oportunidad Joel Robles y también el ya recuperado Dani Martín, pero no hay que olvidar que Bravo es titularísimo para Pellegrini.

Todo esto ocurre en medio de una semana en la que el entrenador deshoja la margarita para decidir cómo hacer más sólido a su equipo. Tras varias charlas con los jugadores en las que ha participado también el Director deportivo, Antonio Cordón, la pregunta es si la decisión final pasará por colocar a tres centrales en el cierre o si se mantendrá el míster en su sistema con cuatro atrás. Otra posibilidad real es la de hacer el equipo más fuerte desde el centro del campo, quizás usando el doble pivote Guido-Guardado o reforzar a la plantilla desde las bandas con la entrada de jugadores más defensivos.

FEKIR YA ESTÁ LISTO

El que parece no tener problemas para volver a ser titular es otro de los indiscutibles para el entrenador sudamericno. Nabil Fekir ya se ejercita a buen ritmo y es esperado como agua de mayo por los béticos. El club ya ha colgado incluso varias imágenes en las redes sociales haciendo referencia a la presencia del galo en los ensayos, lo que hace prever que será titular, si alguna molestia de última hora no se lo impide.