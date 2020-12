El Betis ultima los detalles de cara a la Junta General

Cada vez queda menos en la carrera por ostentar el poder y la dirección del Real Betis Balompié, que tendrá su punto álgido en la Junta General de accionistas del próximo lunes. Los accionistas que podrán entrar en la asamblea, la forma en la que podrán delegar las acciones y el voto, el horario de la misma, son algunos de los asuntos que ha aclarado el club en un comunicado emitido este lunes y que puedes leer aquí:

'El lunes 21 de diciembre se celebra en el Palacio de los Deportes de San Pablo la Junta General de accionistas del Real Betis Balompié. El consejo de administración del Club está poniendo el máximo empeño en que se desarrolle con todas las garantías la cita del principal órgano de decisión de la entidad, cumpliendo estrictamente la normativa que regula la convivencia durante la pandemia, garantizando la seguridad y la salud de nuestros accionistas y desarrollando efectivamente los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

La normativa autonómica restringe a día de hoy a 300 las personas que pueden participar en un acto de estas características en un recinto cerrado. El Club ha hecho un esfuerzo para reducir al mínimo el personal necesario para llevar a cabo el desarrollo de la Junta: personal de acreditaciones, seguridad, sistemas e informática, azafatas y notaría, resultando necesaria la presencia de 25 personas. De esta manera, habría capacidad para 275 accionistas, un número mucho menor del que asiste cada año a la Junta General.

A día de hoy hay 210 accionistas acreditados. Junto a las 25 personas necesarias para desarrollar la Junta, estaría ya completo el 78% del aforo.

Con absoluto respeto a la voluntad de cada uno de los accionistas, el Club recomienda que se realicen delegaciones de la representación a otros accionistas a fin de evitar que se exceda el aforo -un extremo que impediría la celebración de la Junta- y se garantice la seguridad y la salud de todos los participantes.

No obstante, el Real Betis está intentando ampliar este aforo con la Junta de Andalucía, respetando siempre las medidas sanitarias marcadas por las autoridades. La evolución de las normas en los próximos días también podría modificar estas condiciones inicialmente marcadas.

Junto a las limitaciones del aforo hay que tener también en cuenta las limitaciones de horarios. La Junta General comenzará a las 16:00 horas, con la firme intención de que concluya a las 20:00 horas como máximo. De esta manera se garantizará que aquellos accionistas que residan fuera de Sevilla capital puedan regresar a sus domicilios sin incumplir el toque de queda y que no se alargue excesivamente el tiempo en el que los accionistas permanezcan en contacto en el pabellón.

Para acceder a la Junta será necesaria la toma de temperatura a todos los asistentes, habilitándose un mecanismo de cesión de la representación 'in situ' para los accionistas que no superen dicho control.

El Real Betis agradece la comprensión y colaboración de todos los accionistas para poder celebrar con las máximas garantías su Junta General anual, compaginando la realización efectiva de la misma con las limitaciones que nos marca la pandemia'.

GALERA: "NO PODEMOS CONFUNDIR EL MANQUEPIERDA CON LA FALTA DE EXIGENCIA"

En este debate sobre el órgano de gestión del club ha vuelto a dar la cara uno de los miembros notables de la oposición a Haro y Catalán. El accionista verdiblanco ha hablado en varios medios para recordar que "el objetivo principal es el análisis y el juicio sobre el ejercicio 19-20. Es importante que todos los béticos se manifiesten sobre si la gestión ha sido la que esperaban. Si lo que se ha prometido se ha cumplido", señalaba.

Por otro lado, no ocultaba que "he visto reacciones que me han recordado épocas pasadas. Este consejo ha tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto durante cinco años. Habrá hechos cosas bien y otras mal. No se ha producido un crecimiento económico y deportivo. No podemos confundir el manquepierda con la falta de exigencia o la indolencia. Estamos un poco aburridos de no competir, de que la senda no sea estable de crecimiento y competitividad".