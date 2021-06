El Betis ficha a Rui Silva hasta 2026

El Betis ha hecho oficial el fichaje del guardameta Rui Silva, que se ha comprometido hasta 2026. El jugador llega libre procedente del Granada y era un secreto conocido el acuerdo que habían llegado con el club bético hace ya algunos meses. Hoy se le ha dado oficialidad. El portero se convierte en el tercer fichaje de la presente temporada. Rui Silva participará en la Eurocopa con Portugal.

¡Ganas de seguir creciendo! pic.twitter.com/O1AUArt6y7 — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) June 11, 2021

"Estoy muy contento de poder disfrutar de una gran competición con Portugal. Y también lo estoy porque se haya hecho oficial mi incorporación a este gran club. Es un enorme paso en mi carrera", afirmó Rui Silva a los medios oficiales de la entidad verdiblanca. "Este año he jugado por primera vez en Europa, lo hemos hecho muy bien en el Granada, y es un orgullo poder disputar de nuevo esta competición. Va a ser un año muy bonito para todos. He tenido otras ofertas, pero creo que el Betis es lo que quiero para mi carrera, quiero ir paso a paso, con los pies en el suelo. Puedes tener ofertas de grandes clubes, pero igual no puedes competir con el puesto, algo que sí puedo hacer en el Betis", añadió.