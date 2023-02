Barcelona-Sevilla (3-0): No compareció en el Camp Nou

Otro año más que el Sevilla no gana en el Camp Nou. No debe ser noticia, y menos cuando el conjunto sevillista está a dos puntos del descenso y te enfrentas al líder del campeonato. Y también cuando la plantilla no tiene nivel para competir en un escenario como este. Gudelj, Jordán, Montiel, Rekik, entre otros son jugadores titulares de este Sevilla que pelea por no bajar a segunda división.

El equipo de Sampaoli aguantó 0-0 la primera parte y en la segunda mitad no pudo ante el vendaval local. No generó nada de peligro en ataque, muy frágil, poco contundente.

Como casi todos los años, derrota en el Camp Nou. Ahora, el Mallorca.

Ficha técnica:

FC Barcelona (3): Ter Stegen, Koundé, Christensen, Araujo (Marcos Alonso, minuto 80), Jordi Alba (Balde, minuto 84), Busquets (Kessie, minuto 8), Frenkie de Jong, Pedri, Gavi (Ansu Fati, minuto 80), Raphinha (Ferrán Torres, minuto 84) y Lewandowski.

Sevilla FC (0): Bono, Montiel, Bade, Gudelj, Rekik, Acuña (Ocampos, minuto 65), Pape Gueye (Fernando, minuto 83), Rakitic, Joan Jordán, Óliver Torres (Lamela, minuto 46) y En-Nesyri (Bryan Gil, minuto 46).

Goles: 1-0, minuto 58: Jordi Alba. 2-0, minuto 70: Gavi. 3-0, minuto 78: Raphinha.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Amarillas para Rakitic y Joan Jordán.