Augustinsson: "Venir al Sevilla es un gran desafío"

Ludwig Augustinsson, lateral sueco procedente del Wender Bremen, admitía el desafío que le supone su fichaje por el Sevilla: "Es un desafío enorme, siempre me han gustado los desafíos. Desde que era un chaval tenía grandes sueños. Venir a este gran club es algo enorme para mí. Sé que en un club como en el Sevilla siempre hay una competencia muy alta. Voy a dar el máximo cada día, desarrollarme como futbolista. Voy a dar el cien por cien cada día ".

"Para mí es una gran oportunidad. He estado cuatro años en la Bundesliga y este es un gran reto. Es un fútbol distinto y eso me va a servir muy bien. Me va a desarrollar como jugador incluso fuera del campo. Estoy deseando aprender, rendir al más alto nivel para ayudar a mi equipo. Es una temporada larga con muchos partidos importantes en la copa, la liga y la Champions. Quiero empezar y cada día voy a entrenar al más alto nivel", añadió.

¿Ir a por la Liga?

"Creo que es una competición del más alto nivel, es difícil. No puedo decir mucho, llevo aquí unos días nada más. Ganar la liga es muy difícil. El Sevilla tiene la posibilidad de tener muy buenos resultados, pero ganarla es muy difícil. El Sevilla FC me ha demostrado, especialmente en Europa, que pueden ganar títulos. Ver los seis trofeos es una gran motivación. Es un sueño, me han demostrado con su historia que es posible. No quiero hablar demasiado, quiero trabajar y demostrarlo en el campo. Tenemos sueños y ese es uno".

Su estilo

"Paso bien el balón, intento correr arriba y abajo mucho. Intento participar en acciones ofensivas, es algo que he hecho desde el principio de mi carrera. En la parte defensiva puedo demostrar que soy agresivo. Quiero demostrar la calidad que tengo".

Pasión por el derbi

"Ya he jugado derbis antes en mi carrera en los dos clubes. Sé que este derbi es uno de los más grandes en Europa. Hay una rivalidad tan fuerte que es una cosa buena. Conozco la rivalidad, el ambiente es increíble. Consiste en ganar el partido para el club y los fans. Estos partidos te pueden dar mucha confianza. Sé lo que significa y espero dar buenos resultados en estos partidos".