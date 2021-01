Atlético-Sevilla (2-0): El Sevilla compite, juega bien, pero pierde en el Wanda

Suele pasar en el fútbol y no era una cancha nada fácil. El Atlético, con este, lleva 20 partidos consecutivos sin perder en el Wanda Metropolitano, con 15 victorias y 5 empates. Una barbaridad. Quizás el resultado no se ajuste con la realidad viste sobre el césped porque el Sevilla se plantó con hambre y ganas y ya avisó Rakitic a la salida de un córner en el minuto tres. Pero llegó bastante pronto el tanto colchonero, en un remate de Correa a la media vuelta que se coló entre varias piernas y pasó ajustado al palo izquierdo de Bono. Era la primera del conjunto del Cholo y no fallaron, como suele ser habitual. El Sevilla no le perdió la cara, siguió mandón, con ganas de tener opciones de empatar, como ese remate de Acuña con la derecha. Sin embargo, Luis Suárez pudo poner el segundo, pero el marroquí Bono hizo un auténtico paradón con la pierna izquierda.

Lopetegui introdujo una modificación interesante colocando a Suso de delantero centro, En-Nesyri por la izquierda y Ocampos por la derecha. Y fue rentable la modificación porque generó peligro. El gaditano volvió a mostrar que es uno de los jugadores más en forma del equipo. Había dos futbolistas que no se encontraban cómodos y no respondían al mismo nivel de sus compañeros: Jesús Navas y Rakitic. El primero porque cualquier día puede reventar al jugarlo todo; y el segundo porque no aporta nada (hoy, otra vez).

En la segunda parte, Koundé fue el protagonista con llegadas incesantes a la línea de fondo y generando peligro por la derecha. Siguió atacando el equipo pero sin acierto. El Sevilla se topaba con un muro infranqueable, aunque Lopetegui no hacía nada por romperlo. Metió a Óscar (que salió en patines en vez de botas), pero no quitó a Rakitic, sino a Jordán. Incomprensible. Pero no llegaron más cambios y el equipo lo necesitaba. Pasaban los minutos y pese a todos los centros no había nadie para rematar, como De Jong, que salió muy tarde, justo al marcar Saúl el segundo. Las sustituciones llegaron muy tarde. Con 2-0, En-Nesyri absolutamente sólo pudo recortar diferencias, a la salida de un córner Fernando pudo llegar a un balón peinado, pero el Sevilla no ha podido franquear la portería de Oblak.

FICHA TÉCNICA

At. Madrid (2): Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Carrasco (Felipe, minuto 88), Koke, Marcos Llorente, Lemar (Saúl, minuto 65), Correa (Joao Félix, minuto 65) y Luis Suárez (Torreira, minuto 82).

Sevilla FC (0): Bono, Jesús Navas (Óliver Torres, minuto 77), Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña, Fernando, Joan Jordán (Óscar, minuto 58), Rakitic, Suso (De Jong, minuto 77), Ocampos y En-Nesyri (Munir, minuto 84).

Goles: 1-0, minuto 16: Correa. 2-0, minuto 75: Saúl.