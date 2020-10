Atlético de Madrid-Real Betis (2-0): Sin pegada arriba y una madre atrás

Los partidos hay que competirlos los 90 minutos, y más contra los grandes de LaLiga. Tirar el buen trabajo desarrollado en un primera mitad en la que has sido dominador, valiente, agresivo, sólido y un equipo en el campo es tan sencillo como salir con la caraja tras la reanudación y dejarte meter un gol en una jugada de saque de banda. Pero lo peor no es eso. Es que te supere un rival al que le habías jugado de tú a tú hasta ese momento con tan solo un par de cambios al descanso. Eso es lo malo. El no tener prevista la reacción del entrenador rival ni aportar soluciones cuando te están comiendo. La irregularidad del Betis se lo está cargando y eso es preocupante. De la falta de gol de los delanteros, de los cambios de Pellegrini, de la falta de consistencia atrás y de muchas más cosas hablamos hopy en esta crónica.

FICHA TÉCNICA:

Atlético de Madrid (2): Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso (Lodi, minuto 77), Marcos Llorente, Torreira (Herrera, minuto 46), Koke, Lemar (Carrasco, minuto 46 (Vitolo, minuto 83)), Correa (Joao Félix, minuto 56) y Luis Suárez.

Real Betis (0): Claudio Bravo, Martín Montoya, Mandi, Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez (Víctor Ruiz, minuto 80), William Carvalho (Loren, minuto 64), Canales, Tello (Joaquín, minuto 64) y Sanabria (Borja Iglesias, minuto 80).

Goles: 1-0, minuto 46: Marcos Llorente. 2-0, minuto 91: Luis Suárez.

Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Roja para Martín Montoya. Amarillas para Luis Suárez y Koke.