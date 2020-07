Athletic - Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Esto no para. El Sevilla tiene que lidiar esta noche otro pulso en su lucha por una plaza europea. Esto no para y el Villarreal se encargó anoche de ganarle al Getafe (1-3) y meterse así presión a los sevillistas. El Athletic lo recibirá con la idea de apretar para no perder el curso europeo. Lopetegui hará rotaciones. No tiene más remedio porque el equipo jugará tres partidos en seis días. La novedad más interesante será la titularidad de Bono. "El partido lo tenemos en pocas horas después de haber jugado otro hace poco. Hay que adaptarse a la exigencia y a la ilusión. Es uno de los equipos más físicos de la Liga. Habrá que hacer un gran partido para competir. Es el escenario que espero", señaló Lopetegui.

�� El regreso de @jkeey4 y la ausencia del lesionado @vaclos31, principales novedades en la lista para el #AthleticSevillaFC de mañana. ⚪️��#vamosmiSevilla#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 8, 2020

GARITANO APRIETA

"Después de un año larguísimo, ahora que estamos en la final de Copa y en la pelea no podemos bajar los brazos ni rendirnos. En diez días que nos quedan tenemos que echarlo todo. El equipo lo va a intentar seguro. Veo claro que el convencimiento lo tenemos y más que ninguno. En el fútbol el convencimiento no lo es todo. A la guerra tienes que ir bien armado", comentó el entrenador del Athletic, que espera mantener la tensión para pelear por un puesto europeo. El técnico avanzó los nombres de "Sancet, Villalibre” y Kodro" como posibles relevos para el sancionado Raúl García.

CONVOCATORIA I Gaizka Garitano cita a 2⃣3⃣ jugadores para el partido �� @SevillaFC de mañana en San Mamés ��️#AthleticSevillaFC#AthleticClub �� pic.twitter.com/pG1teiGYx3 — Athletic Club (@AthleticClub) July 8, 2020

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

- Hora y día: El Athletic-Sevilla se disputará este sábado 9 de Julio a las 22.00 horas en el nuevo San Mamés

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar La Liga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.