El asalto a la grandeza de Pellegrini

Pellegrini le ha cambiado la cara al Betis. El técnico chileno ha volteado por completo la mentalidad de un club y un equipo que disfrutaba con las migajas que la competición podía ir regalándole. Pellegrini está haciendo del Betis un equipo protagonista que no renuncia a nada y sin límites a la hora de buscar la grandeza. En otros tiempos, no muy lejanos, los béticos estarían ya disputando mentalmente la final de Copa del próximo sábado, pero el entrenador ha metido en el cuerpo del beticismo la ambición. Antes de encarar la gran cita frente al Valencia, el Betis se plantará con firmeza el martes (21:00 horas) ante el Elche para dar un golpe en la Liga. El chileno ha olido la debilidad del Sevilla y pretende asaltar su puesto de Liga de Campeones: “Yo prefiero ganar al Elche, sumar los tres puntos y seguir en nuestra pelea europea, y ya llegará la final de Copa. Ni comparo ni elijo. Mañana estaremos pensando tanto el plantel como el cuerpo técnico en derrotar al Elche y pondremos en principio el mejor once posible. No hemos repetido muchos equipos ni en víspera de una final ni sin ella”. Esta forma de pensar es más que una bonita declaración de intenciones, parece una misión real. Si el Betis derrota al Elche, la pelea por la Champions estará desatada.

Para el encuentro, el técnico cuenta con toda la plantilla excepto con los lesionados Camarasa y Montoya. Habrá rotaciones, pero sin limar el potencial del equipo que aspira a todo.

Una pantalla gigante para ver la final

El Betis ha anunciado que ya tiene los permisos para instalar una pantalla gigante en el Villamarín para que los aficionados que deseen puedan ver allí el encuentro. El precio de la entrada será de dos euros y la recaudación irá para UNICEF. “Se han conseguido los permisos para poner una pantalla de 21 metros por 10 en el estadio para que los abonados que no hayan podido adquirir entradas para ver el duelo en directo en la Cartuja puedan vivir la final en su casa, que es nuestro estadio”, señaló Ramón Alarcón.