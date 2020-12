Ángel Haro, en Cope Sevilla: "Si no hay aprobación de cuentas, yo dimitiría"

La Junta de Accionistas del Betis se acerca. La cuenta atrás no cesa y las declaraciones se acumulan. Tras la entrevista a Joaquín Caro Ledesma, accionista en la oposición, en el día de hoy ha sido el máximo mandatario del club, Ángel Haro. El presidente ha hablado de todos los temas de actualidad, de Lorenzo Serra Ferrer, de la próxima Junta, de la oposición, entre otras muchas cosas.

Audio de la entrevista al presidente del Betis, Ángel Haro. https://t.co/GfRunnDoZwpic.twitter.com/OV7eaegPGx — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) December 10, 2020



Oposición. "El señor Caro Ledesma es el que me plantea que quiere entrar de nuevo en el consejo, es él el que me propone hacer un tándem para comprar las acciones de Galera. También hablamos con el señor Galera. Hablamos con él de la posibilidad de abrir el consejo. Del señor Salas y Serra poco tengo que decir porque no se les ofreció la posibilidad de acceder al consejo. Parece que el nuevo proyecto es Serra. Estos señores deberían ser más respetuosos con los profesionales que forman el actual consejo del Real Betis. El señor Salas no me puede dar clases de gestión económica. Las formas son muy importantes".



Serra Ferrer. "Un proyecto deportivo no puede ser Serra Ferrer sólo. Tiene un sitio en la historia del Betis, pero ahora es el portavoz de una plataforma opositora. Y no entiendo sus declaraciones. Cuando habla de gestión económica debería ser más moderado, porque él ha gestionado algunos clubes y no le ha ido nada bien. Debería dejar de hablar de rescatar al Betis. No somos criaturitas ni necesitamos rescatadores. Sus declaraciones lo alejan del club".



Sobre los famosos folios que fueron el detonante del despido de Serra Ferrer en su última etapa y que se han filtrado hoy, el presidente Ángel Haro ha dicho que le "parece mal que eso haya salido. Las evaluaciones son internas. Sí quiero insistir en que yo no quería que hubiera unas explicaciones por escrito, pero Lorenzo insistió. No hay que ir a los detalles, es una cuestión de falta de confianza del consejo de administración a un alto ejecutivo. Las empresas funcionan así aunque el ejecutivo sepa más que algunos miembros del consejo".



Muchos piensan que la llamada a Lorenzo Serra Ferrer provocó la victoria de los actuales dirigentes frente al proyecto de Rafael Salas en el año 2017. Sin embargo, Ángel Haro piensa que "hubiésemos ganado con Copito de Nieve de director deportivo".



Economía. "Estamos en una situación económica de tensión que vamos a resolver. De temas deportiva me puedes discutir, de gestión económica no. No hay capacidad económica de ir al mercado para fichar jugadores de gran magnitud".



Junta 21-D. "Veremos en el consejo cómo preparamos la junta, pero si hay un ataque desmedido a un miembro del consejo deberemos dimitir en pleno. También si no hay aprobación de las cuentas. Yo dimitiría, está claro".

Aquí pueden escuchar la entrevista íntegra al presidente del Betis, Ángel Haro. https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/sevilla-deportes/audios/mediodia-cope-sevilla-deportes-1310-diciembe-20201210_1300768