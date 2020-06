Alexis le da una vida extra a un Rubi sentenciado

Se preveía. El Real Betis Balompié se ha especializado en huir continuamente hacia delante, por lo que no puede sorprender a nadie que, a pesar del desastroso reinicio de la competición en LaLiga, se haya optado por dejar a Rubi al frente del equipo al menos otro partido más. En un discurso absolutamente vacío de mensaje proclamado ayer en los medios oficiales por el coordinador del área deportiva del club, Alexis Trujillo, se venía a decir que "estuvimos reunidos hasta altas horas de la noche y tomamos decisiones. Estamos bastante disgustados. Creemos que la marcha del equipo no está siendo la que esperábamos. Siempre lo más popular suele ser cesar al cuerpo técnico, pero es evidente que a corto plazo el equipo mostró unas características que El Gran Derbi no vimos. Hemos decidido que Rubi va a continuar en el banquillo en el partido contra el Athletic de Bilbao. Lo iremos analizando tras cada partido y semanalmente”, afirmaba.

Por otro lado, el canario aseguraba que "estaremos haciendo análisis diariamente y semanalmente. Queremos ver esa actitud y esa mejoría para sacar un buen resultado en San Mamés. Cuando está la situación que no va la cosa como uno esperaba, lo más popular suele ser tomar cortar la cuerda decidiendo cesar el cuerpo técnico; pero a corto plazo en el equipo de ayer el partido mostró aptitudes. Si seguimos con estas características positivas que vimos ayer y las ponemos en Bilbao, podremos tener un buen resultado”, señalaba.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de Alexis en los medios oficiales.

LA POLÉMICA CON WILLIAM CARVALHO

El mediocampista portugués protagonizó la anécdota negativa del partido cuando fue enfocado por las cámaras y se le pudo ver más pendiente del móvil que del partido ante el Granada. Alexis ha querido salir al paso de las críticas que le han llegado por redes sociales y defender a Carvalho: "Estaba al lado mío. Está superando un proceso de lesión, haciendo dobles sesiones para estar lo antes posible disponible. Tiene a su pareja a punto de dar a luz, pero te aseguro que vivió la incertidumbre del partido”, sentenció.