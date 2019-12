Aleñá, el medio defensivo y el deseo casi imposible de Llorente

No es la primera vez que su nombre está en la palestra, ya que a Carles Aleñá, jugador del F.C. Barcelona, ya lo estuvo siguiendo la secretaría técnica de Lorenzo Serra Ferrer. El buen centrocampista culé es una de las opciones más avanzadas para reforzar la medular del Real Betis este invierno. Tanto es así que incluso el entrenador de La Palmera, Rubi, se ha puesto en contacto con él para intentar convencerle de que recale en Sevilla este mes de enero. Otro que está aportando su granito de arena es Bartra, ex compañero de Aleñá que le ha recomendado salir. Según apunta Mundo Deportivo, el Barça no vería con malos ojos la salida del joven, aunque nunca sin guardarse una opción de recompra por el futbolista.

Así las cosas, el club heliopolitano se debate entre hacer una gran inversión por Aleñá o echar el resto por un mediocentro de otro perfil más defensivo. En este sentido, el nombre de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, vuelve a salir a la luz. Una vieja apetencia bética muy complicada de satisfacer ya que el 'Cholo' Simeone no parece muy por la labor de dejarlo salir. Otros nombres como Guido Rodríguez, Tapia y algunos más completan el abanico de posibilidades verdiblancas. Y ojo, porque incluso podrían ser dos los medios en vwenir.