Alavés-Sevilla (0-1): "Triunfo para pasar a cuartos de final"

No da para más. El Sevilla ha hecho todo mal para no pasar la eliminatoria ante el Alavés, pero ha pasado. Sólo ha tenido una ocasión en todo el encuentro y esa ha sido la del gol. El equipo local ha disfrutado de dos ocasiones clamorosas en el añadido del choque, que no han entrado de absoluto milagro.

Al descanso del partido se hizo oficial el regreso de Lucas Ocampos al equipo de Nervión. El conjunto de Sampaoli consiguió el triunfo y ya espera rival en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Ficha técnica:

Deportivo Alavés (0): Owono, Arroyo (Rebbach, minuto 72), Laguardia, Abquar, Javi López (Duarte, minuto 79), Álex Balboa (Blanco, minuto 60), Toni Moya (Salva Sevilla, minuto 79), Jason, Rioja (Tenas, minuto 79), Rober y Sylla.

Sevilla FC (1): Dmitrovic, Montiel, Badé, Gudelj (Fernando, minuto 46), Rekik, Acuña, Rakitic, Joan Jordán, Lamela (Rafa Mir, minuto 86), Suso (Jesús Navas, minuto 46) y En-Nesyri (Nianzou, minuto 77).

Goles: 0-1, minuto 47: Rakitic.

Árbitro: Soto Grado, riojano. Amarillas para Rekik, Gudelj, Jason y Badé.