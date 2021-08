Ahora o nunca

Arrancó la Liga y no lo hizo como le hubiera gustado al Betis. El empate ante el Mallorca dejó varias lecturas. Una de ellas, la necesidad prioritaria de contar con un defensa más en la plantilla, ya que Pellegrini tuvo que alinear a Edgar acompañando a Víctor Ruiz en la zaga, mientras que Bartra se recupera de sus problemas físicos y Sidnei ni está ni se le espera, tuvo que salir el canterano, cuya posición prioritaria ni siquiera es la de central. Llevan avisando todo el mercado, enseñando sus cartas al resto de equipos, de su imperiosa necesidad de contar con otro zaguero titular tras la marcha de Mandi al Villarreal. El verano afronta su recta final y en el Benito Villamarín esperan que esta semana se complete el fichaje más deseado.

En un mercado tan estático como el que está siendo, Antonio Cordón avisaba a los béticos de que para que entren jugadores primero hay que vender. Lo segundo no ha sucedido por lo tanto lo primero tampoco. Jugadores como Álex Moreno, con un buen cartel y por el que querían sacar tajada, o como Sidnei, que liberaría un gran sueldo, facilitarían la llegada de jugadores. Sin embargo, por ciertas circunstancias no han acabado efectuándose las salidas. Por lo tanto, no pueden llegar futbolistas.

Pezella, el último en sonar

Durante el verano han ido apareciendo centrales sin parar. Desde Lyanco, uno de los que más ha copado noticias en los medios, pasando por Fabián Balbuena, uno de los primeros, hasta Daniele Rugani, central de la Juventus. Ninguno de estos nombres ha acabado llegando al conjunto de Pellegrini, el cual avisaba en la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca de que el mercado aún no había terminado y seguían esperando a contar con más refuerzos. Uno de los nombres que han salido recientemente ha sido el de un viejo conocido para el Betis como Germán Pezella. Aunque en este caso su representante avisa: “A día de hoy no hay nada”.