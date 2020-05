Adrián en Cope Más Sevilla: "Hablé con Catalán un par de veces, pero tuve que tomar mi camino al final"

El ex portero del Real Betis, actualmente en las filas del Liverpool inglés, Adrián San Miguel del Castillo, ha sido el protagonista de excepción en Deportes Cope Sevilla este miércoles 13 de mayo. En una entrevista concedida al equipo de Cope Más Sevilla con Rafael Almansa a la cabeza, el jugador andaluz ha analizado el momento de incertidumbre en el que se encuentra la liga inglesa, ha repasado su movidito verano cuando tuvo que entrenarse en solitario al no tener equipo antes de que lo llamara el conjunto de Jurgen Klopp y ha reconocido que el Real Betis llegó a interesarse por su situación, aunque no se pudo fraguar su regreso a casa: "LLegué a hablar con Catalán un par de veces y dejamos claro cómo estaba la situación, pero al final se decidió lo que se decidió y yo tuve que seguir mi camino, explicaba".

Adrián es de la opinión de que los jugadores de la Premier no se van a negar a jugar y asegura que "no tengo miedo a volver a entrenar. Lo que sí hay es respeto". En este enlace puedes escuchar la interesantísima entrevista al completo.

LUIS SUÁREZ NO DA PISTAS SOBRE SU FUTURO

El delantero cafetero del Zaragoza, Luis Suárez, 17 goles esta temporada en la Liga Smartbank, es el objeto de deseo de varios equipos europeos, entre ellos el Betis. Cedido a los maños por el Watfford, sigue deshojando la margarita en cuanto a su futuro, pero no deja nada claro: "Sigo diciendo que me gustaría terminar la temporada aquí y después ya se verá lo que pasa. Estoy muy contento en la ciudad y en el club. Tengo muchísimas ganas de seguir marcando goles, ayudar al equipo y seguir dando alegrías a la afición”, aseguró el colombiano en declaraciones a los medios oficiales del club zaragocista.

