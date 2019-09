2-1: Fekir es la guía

Sufrida primera victoria del Betis en la temporada. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero las complicaciones del equipo de Rubi para cerrar el partido hicieron que el resultado final estuviera en el aire hasta el último suspiro.

Le costó a los verdiblancos hilar jugadas en la primera mitad. El centro del campo era un quiero y no puedo. Comenzaba muchas cosas, pero terminaba pocas. canales no se hallaba, Fekir no entraba lo suficientemente en juego y joaquín se mostraba muy impreciso en los pases. Las mejores ocasiones llegaron en sendos balones parados del Propio Joaquín y de Mandi, pero acabaron en el palo. Lo mejor fue que el Lega apenas inquietaba a una defensa que se mostró muy segura.

En la reanudación, el Betis tenía pinta de abrirse más, de arriesgar más, pero el palo llegó en contra. Una jugada embarullada con Loren por el suelo en área propia terminaba con un remate de Braithwaite inapelable para Joel. Todo pintaba mal, pero entonces apareció la casta, el juego y la calidad. Joaquín y Fekir, sobre todo Fekir, se echaron el equipo a la espalda. Los espacios aparecieron, el peligro también. Una de las decenas de subidas de Emerson terminó con un remate a la red de Loren que sumaba su tercer gol en la temporada y ahora mismo es pichichi. Y tras el empate, el equipo siguió creyendo. Pase en profundidad de Joaquín, centro atrás de Canales y llegada perfecta de Fekir para empujar el balón con el interior de su zurda. Calidad y gol. Daba guto ver al francés aguantar la pelota de espaldas, marcar los tiempos, meter en el engaño al rival. Salió también Borja Iglesias y puso serenidad, aguante y un tiro a la cruceta que habría sido el gol de la jornada de haber acabado dentro.

Lo peor es que de ahí al final el Betis no dejó de conceder. Un equipo mucho más limitado que él lo llevó hasta la agonía. Dos paradas brutales de Joel impidieron que los dos puntos volaran del Villamarín y evidenciaron que hay que trabajar mucho más en defensa para estar arriba a final de temporada. Eso sí, con una victoria y antes del parón es más fácil corregir los errores.

Ficha técnica:

Real Betis (2): Joel Robles, Emerson, Mandi, Sidnei (Bartra, minuto 64), Pedraza, Guardado, William Carvalho, Joaquín (Borja Iglesias, minuto 71), Canales (Javi García, minuto 84), Fekir y Loren.

CD Leganés (1): Cuéllar, Marc Navarro, Bustinza (José Arnáiz, minuto 73), Siovas, Omerou, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Roque Mesa (Sabin Merino, minuto 78), Óscar (Aitor Ruibal, minuto 78), En-Nesyri y Braithwaite

Goles: 0-1, minuto 50: Braithwaite. 1-1, minuto 53: Loren. 2-1, minuto 61: Fekir.

Árbitro: Cuadra Fernández. Balear. Amarillas para Roque Mesa, Mandi, Jonathan Silva, William Carvalho, Fekir y Canales.