1-1: Ni jugando mal pierde

La lectura del partido puede encararse desde dos puntos de vista muy distintos. El pesimista te lleva a destacar el mal encuentro que hizo el Sevilla y los dos puntos que volaron en su pelea con el Barcelona. El optimista refuerza la idea de que este equipo jamás se rinde y aún jugando mal es capaz de rescatar un punto de la nada. La niebla se apoderó del encuentro, de una forma real y metafórica. Sin Sarabia ni Banega, el fútbol del Sevilla desapareció. La primera parte fue un largo paso de minutos cargados de incapacidad, después de que el Leganés en los primeros suspirtos aprovechara un error defensivo para adelantarse en el marcador. Desde eses instante, los sevillistas se fueron arrastrando sin premio alguno.

La niebla fue bajando y devorando las opciones del Sevilla. Sobre todo cuando se supo que Franco Vázquez fue expulsado en el descanso por haber insultado al colegiado, que cierto es que no estuvo nada afortunado. Vázquez dejó tirando al equipo, que jugó con diez toda la segunda mitad. La niebla bajaba y bajaba y el Sevilla no terminaba de aparecer. Pero este equipo se ha creído de verdad que no se rinde. Y en el último minuto, una buena jugada de Roque Mesa, que se va entonando cada día más, provocó un buen pase a Ben Yedder a las espaldas de la defensa. El delantero se inventó un remate perfecto de cabeza para salvar un punto casi cuando nadie contaba ya con nada. La niebla impidió que los aficionados que estaban en Butarque viesen ese último gesto de Ben Yedder. El Sevilla no pierde ni jugando mal. El punto tiene más valor que nunca cuando nació casi de la nada.

FICHA TÉCNICA

CD Leganés (1): Cuéllar, Nyom (Rodrigo Tarín, minuto 48), Bustinza, Siovas, Omeruo, Jonathan Silva, Mikel Vesga, Rubén Pérez, Óscar, En-Nesyri y Carrillo (El-Zhar, minuto 79).

Sevilla FC (1): Vaclík, Jesús Navas (Promes, minuto 46), Mercado (Gnagnon, minuto 62), Dani Carriço, Sergi Gómez, Escudero, Amadou, Roque Mesa, ‘Mudo’ Vázquez, Ben Yedder y André Silva (Nolito, minuto 76).

Goles: 1-0, minuto 4: Mikel Vesga. 1-1, minuto 91: Ben Yedder.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Roja directa a ‘Mudo’ Vázquez. Amarillas para Nyom, Ben Yedder, Mercado, Rubén Pérez, André Silva y Jonathan Silva.