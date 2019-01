0-0: El Betis pide a gritos un delantero

Mejoró el Betis con el sistema de cuatro atrás. Fue más vertical, más directo y manoseó mucho menos el balón en la salida desde atrás evitando especular como ha hecho tantas veces el pasado. La primera parte la dominó con criterio aunque y apenas pasó apuros atrás, pero no fue suficiente. Las novedades tácticas hicieron mejorar al equipo, que debió irse por delante al descanso pero que volvió a fallar en la suerte del gol. También es verdad que si hubo un entrenador que se tomó en serio el partido fue Setién, porque Imanol tiró de demasiados suplentes y eso se notó en el partido. A pesar de ello, tras superar unos primeros minutos de agobio en la segunda parte, la Real se lo fue creyendo y dispuso de hasta dos ocasiones muy claras para haberse llevado el partido mientras el cansancio y el paso de los minutos iba diluyendo a un Betis que fue un quiero y no puedo.

Al final, dos conclusiones: debió ganar el Betis, pero debe estar contento al menos de no haber encajado porque pudo terminar peor. La segunda es que urge y de qué forma el fichaje de un delantero TITULAR y ya viene tarde. El problema no es sólo la falta de gol de los de arriba, sino su intrascendencia en el juego del equipo que sigue siendo desesperante. Una pena con este plantel repleto de calidad y talento. Ya están tardando once pueden seguir escapando oportunidades como la de ayer.

Fichaje. El primer refuerzo que ha cerrado el Betis es el joven jugador mexicano procedente de El América: Diego Lainez. Su precio ronda los 14 millones de euros por el 80 por ciento de su pase. El jugador estará en Sevilla durante el fin de semana.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (0): Joel Robles, Barragán, Mandi, Bartra, Francis, William Carvalho, Guardado (Tello, minuto 62), Canales, Lo Celso, Joaquín (Boudebouz, minuto 83) y Sanabria (Loren, minuto 78).

Real Sociedad (0): Rulli, Zaldua, Diego Llorente, Le Normand (Héctor Moreno, minuto 68), Theo Hernández, Zubeldia, Zurutuza (Mikel Merino, minuto 46), Oyarzabal, Sangalli (Januzaj, minuto 83), Bautista y Juanmi.

Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas para Zaldua, Zubeldia, Mandi y Diego Llorente.