COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

Así sonó la remontada del Betis ante el Espanyol

Los goles del Cucho Hernández, Abde y la parada final de Pau López al penalti lanzado por Puado en la voz de Andrés Ocaña.

October 5, 2025, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 05.10.2025 Real Betis players celebrate the victory during the La Liga EA Sports between Espanyol and Real Betis at RCDE Stadium on 05 October 2025 in Barcelona. (Credit Image: © Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire)
00:00
Descargar

Así sonó la remontada del Betis ante el Espanyol

Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 | 06 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking