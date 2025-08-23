betis 1-0 alavés
Así ha sonado el triunfo del Betis ante el Alavés
El gol de Lo Celso narrado por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla. El primer encuentro del Betis en La Cartuja se salda con victoria por la mínima, manteniendo la portería a cero. Cuatro puntos en las dos primeras jornadas para el conjunto de Manuel Pellegrini.
