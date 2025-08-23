COPE
Así ha sonado el triunfo del Betis ante el Alavés

El gol de Lo Celso narrado por Andrés Ocaña en Cope Más Sevilla. El primer encuentro del Betis en La Cartuja se salda con victoria por la mínima, manteniendo la portería a cero. Cuatro puntos en las dos primeras jornadas para el conjunto de Manuel Pellegrini.

SEVILLA 22/08/2025ESTADIO DE LA CARTUJAJORNADA 2 LIGA EA SPORTSREAL BETIS-DEPORTIVO ALAVES.archsevFOTO MANUEL GOMEZBetis vs Alaves900/Cordon Press
Andrés Ocaña

Tracking