Almeyda da aire a Cordón

La victoria por penaltis en la XIV edición del trofeo Antonio Puerta y el estreno de Matías Almeyda ante su afición no fue óbice para que el tema central de la rueda de prensa posterior al encuentro del entrenador estuviera centrada en la planificación de la plantilla. En este sentido, el argentino demostró manejar los tiempos y tener muy bien estudiado su discurso para no encender las alarmas y ayudar, en la medida de lo posible, a que el club pueda trabajar con tranquilidad.

"Soy optimista", fue uno de los mantras más usados por un técnico que aseguró que "no quiero regalar nada" antes de que la pelota empiece a rodar. Almeyda no quiere decir que esté conforme con lo que hay, sino que cree que la situación de falta de fichajes y jugadores no inscritos se terminará arreglando.

En este audio hemos rescatando lo más interesante que dijo tras el choque.