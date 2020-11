El turismo se reinventa en Sevilla

Finalmente sera la reina Letizia quien inaugurará este miércoles, a las 11,45 horas, la primera edición de Tourism Innovation Summit 2020 en Sevilla (TIS, por sus siglas en inglés), ya que según ha informado la Casa Real , Felipe VI deberá permanecer en cuarentena tras haber tenido contacto con un positivo.

La Cumbre de Innovación en el Turismo, que se celebrará hasta el día 27 de noviembre en el palacio de exposiciones y congresos (Fibes) se adaptará en todo momento a las actuales exigencias para prevenir el contagio por la Covid-19.

El TIS es un foro internacional que congregará a lo más granado de la industria del turismo para definir las estrategias de reactivación del sector y para dar una respuesta coordinada para la recuperación en 2021, y de este modo "volver a ser el motor económico mundial lo antes posible", tal y como ha explicado la organización del evento días atrás. Es un congreso para los líderes de esta industria que comparten casos de éxito, así como nuevos modelos de negocio para redefinir una nueva era para el turismo.

Cuenta con una agenda diseñada específicamente para cada perfil profesional, así como foros especializados para cada segmento del sector como los destinos, las aerolíneas, la movilidad, operadores y distribuidores, agencias o MICE entre otros. Un master de tendencias y debates sobre el futuro del turismo en solo tres días.

Tourism Innovation Summit es la plataforma profesional para transformar el sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. El TIS nace para presentar las últimas tecnologías, soluciones, innovaciones, modelos y tendencias que están revolucionando el sector turístico. Es la plataforma de negocios para cualquier compañía innovadora que quiera aprovechar las tecnologías más disruptivas para la industria turística.

En cuanto a la programación, el miércoles está prevista la intervención de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el jueves será el turno del Foro de Regiones Europeas, donde se mostrará la situación turística de Europa con ejemplos de buenas prácticas de países que promueven una industria turística sostenible.

El viernes, el protagonismo será para el Foro de Ciudades Europeas, agenda que situará a las ciudades inteligentes y al 'Smart Tourism' en el foco, para entender cuál es el nuevo entorno turístico y cómo las ciudades pueden ampliar su oferta turística más allá de sus límites físicos.

��️Save the date: Tourism Innovation Summit will reunite from 25-27 November 2020 in #Sevilla all the #tourism leaders to get an outlook of the future of this industry.



��Find out more here: https://t.co/1eYeRET7yB#TIS2020#technology#innovation#sustainability#travelpic.twitter.com/ib4pjnFAw7