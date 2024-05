La tradición del baile de los Seises en el Corpus de Sevilla: "Al menos una vez en la vida"

Este jueves, es jueves de Corpus y eso significa que en Sevilla es día grande. Se celebran dos tradiciones religiosas muy destacadas: por un lado, la Procesión Eucarística y por otro el baile de los Seises.

Pero, sabemos, ¿por qué celebramos el Corpus el jueves aunque solo hay tres capitales en España que mantienen este día como festivo?

En toda España solo hay tres ciudades que celebran esta festividad el jueves. Se trata de Sevilla, otra andaluza, donde además coincide con la feria de la capital, Granada, y la tercera ya fuera de Andalucía, Toledo.

Y todo esto tiene una explicación. La fiesta del Santísimo Sacramento nace en la Baja Edad Media y se estableció para celebrarse el sexagésimo día después de la Pascua de Resurrección, es decir, en el cuarto día de la semana, el jueves. Previamente, diez días antes, es el Domingo de Pentecostés, que culmina la Pascua y la venida del Espíritu Santo. Y veinte días antes, el Jueves de la Ascensión, que conmemora el día que Jesús subió al cielo tras anunciar a los apóstoles que recibirían el Espíritu Santo.

En el año 1989, se alcanzó un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno de España para trasladar la festividad del Corpus Christi al domingo siguiente y así poder conciliar el calendario festivo y laboral. La autoridad eclesiástica, por entonces, mantuvo la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, en todo el territorio español y lo sustituyó por los dos jueves mencionados, el del Corpus y la Ascensión.

Ciudades como Sevilla capital, en la que la fiesta dedicada al Santísimo Sacramento estaba muy arraigada, decidieron mantenerla el jueves.

Así que el jueves del Corpus es festivo en la capital hispalense, porque fue una decisión adoptada por el Consistorio, basándose en la tradición histórica que tenía esta fiesta en la ciudad.





Los seises: Una tradición que se remonta al siglo XVII

Dentro de las tradiciones de este día una de las más entrañables es el baile de Los Seises. Se remonta al siglo XVII. Fue entonces cuando, por primera vez, un grupo de niños seises baila en la octava del Corpus Christi.

Empieza en ese momento la historia de los seises: tiene su precedente en los niños cantores y danzores de la Iglesia, una práctica que se remonta al Renacimiento. Porque, en origen, los seises también cantaban, aunque ahora solo bailan.

Ser niño seise en Sevilla es un gran honor y una gran responsabilidad. Carmen Utrera es su profesora. Nos explica en COPE Sevilla que son siempre niños del Colegio Porta Coeli por un acuerdo que se alcanzó con la Catedral para que ese centro fuera “semillero” de Seises.













Las pruebas se realizan cuando los pequeños tienen 9 años y a partir de ahí inician su proceso. Tendrán primero, ensayos cortos para ir tomando contacto con lo que es ser “niño seise”, después pasan a ser suplentes y sus ensayos aumentan y en el último año, el año que son titulares que ya están en sexto de primaria y tienen 11 años, es cuando van a bailar y es cuando más tiempo se dedica a ensayar.

Carmen explica que nunca ningún niño “me ha dicho, me quiero quitar que esto no me gusta”, todos se ilusionan mucho y algunos incluso “sus padres, sus abuelos han sido niños seises y el último año, cuando bailan y se “jubilan”, todos se marchan llorando”.

Los momentos de más nervios son los minutos antes de bailar, “cuando ya están vestidos, ahí es donde se dan cuenta de verdad de lo que va a pasar, entonces se empujan, se equivocan en cosas que nunca se han equivocado, pero es normal, son niños”. Eso sí, al salir y hacer el baile delante del altar, todo sale “bastante bien”.

Junto a los niños seises está la Escolanía, el coro de niñas, también alumnas del colegio Porta Coeli. De ellas se encarga Francisco José Cintado, el maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla. Su tarea es encargarse de toda la parte de la música de la Catedral de Sevilla y por supuesto de la Escolanía de los Seises también.

Tiene claro que esta tradición es única y lo ve en los ensayos, “cuando se realizan en la Catedral, aunque estén los niños y la escolanía sin vestir, todo el que pasa de visita por el templo y contempla el ensayo se queda con la boca abierta”.

Por eso asegura que “hay que ver el baile de los seises al menos una vez en la vida”.